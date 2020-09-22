Reuters: 24 Eylül'deki Avrupa Birliği Zirvesi ertelendi
Reuters, Türkiye'ye yaptırımların da tartışılacağı Brüksel'deki 24 Eylül Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin 1 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.
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Reuters, Türkiye'ye yaptırımların da tartışılacağı Brüksel'deki 24 Eylül Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin 1 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.
Zirvenin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibinden bir kişinin yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendiği belirtildi.
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