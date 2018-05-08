Retrobüs Grubu Final Fest Bahar Şenlikleri’nde

Uluslararası Final Üniversitesi Bahar Şenlikleri ‘Final Fest’ 9 - 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bir çok renkli etkinliğin yer alacağı şenlikler çerçevesinde Türkiye’nin sevilen grubu Retrobüs de sahne alacak. 60'lı 70'li ve 80'li yılların usta isimlerini ses taklitleri ve kostümleri ile sergileyen 5 kişilik tiyatral bir Retro müzik gurubu olan Retrobüs konseri 10 Mayıs Perşembe günü saat 21.30’da Uluslararası Final Üniversitesi Kampüsü’nde sahne alacak. Retrobüs konserinde Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi unutulmaz isimler yeniden hayat bulacak. Konser halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

ŞENLİK PROGRAMI

Öğrencilerin sosyal gelişime açık, bütünsel bir üniversite ortamında eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Final Üniversitesi, hem öğrencilere sosyal bir aktivite sunmak, hem de halk ile üniversiteyi bir araya getirmek amacıyla, renkli bir içeriğe sahip bahar şenliklerini düzenliyor. İki gün sürecek Uluslararası Final Üniversitesi Bahar Şenlikleri ‘Final Fest’ çerçevesinde konser ve dans gösterileri yanında çeşitli yarışmalar ve stantlar da yer alacak. ‘Final Fest’in ilk günü olan 9 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’da Uluslararası Yemek Festivali gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve Uluslararası Final Üniversitesi’nin yirmi beş farklı ülkeden öğrencisinin kendi yemeklerini sergilediği etkinlik, bu yıl bahar şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Uluslararası öğrencilerin geleneksel kıyafetlerini de sergileyeceği etkinlik sonrasında saat 21.30’da ise açık hava sinemasında film gösterimi yer alacak. Şenliğin ikinci gününde ise saat 18.00’de başlayacak etkinlikler öğrencilerarası çeşitli yarışmalar, dans performansları ve müzik etkinlikleri yer alırken, etkinlik Retrobüs’ün konseriyle son bulacak. Uluslararsı Final Üniversitesi Bahaş Şenlikleri ‘Final Fest’ süresince şenlik alanında öğrenciler tarafından kurulmuş çeşitli standlar kurulacak ve öğrenci toplulukları tarafından çeşitli etkinlikler yer alacak.