Restoranlar paket servise başlıyor…

Coronavirüsü salgını nedeniyle, iki aydır kapalı olan restoran sektörü, 11 Mayıs Pazartesi itibariyle paket servise başlıyor…

Bakanlar Kurulu, tedbirlere yönelik aldığı kararda, restoran çalışanlarının Covid-19 için test yapması koşuluyla, 11 Mayıs’tan itibaren paket servis hizmeti verebileceği yönünde karar almıştı.

Hafta boyunca restoran çalışanlarına hızlı test yapılırken, sektörün tekrar iş hayatına dönme mutluluğu yaşadığı da gözlemlenmişti.

Restorancılık sektörünün önde giden işletmecilerinden, Eziç Restoranlarının Direktörü Mehmet Eziç, büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

“İlk günkü gibi heyecanlıyız”

YENİDÜZEN’e konuşan Eziç, “İlk günkü gibi heyecanlıyız. Bir ay önceden hazırlığa başladık, paket servislerimizin hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için güvenli olması adına, Sağlık Bakanlığı ve Belediye’nin uyarılarını dinledik. Bunun yanı sıra kendi önlemlerimizi de aldık. Herkesin emniyeti için, tamamen tüm önlemlere uyarak çalışacağız. Bütün hazırlıklarımızı ve ilaçlamalarımızı yaptık, dört gözle bekliyoruz. Umarım bu zorlu süreci atlatırız…” dedi.