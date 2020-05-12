Restoranlar hayata döndü: Kimi umutlu, kimi buruk

Dila ŞİMŞEK

Yeni tip Corona virüsü salgını nedeniyle 14 Mart’tan beri kapalı olan restoran ve kafeler, dün yeniden ‘işbaşı’ yaptı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, önlem çerçevesinde kapanan sektörlerden olan restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler dün sabah paket servis ve yerinde teslim hizmetine başladı.

Covid-19 testi yaptıran ve sonucu negatif çıkan işyerleri dün haftalar sonra yeniden ilk servislerini yaptı.

Birçok işletmenin ise kapalı kaldığı görüldü.

YENİDÜZEN’in Lefkoşa’da gittiği açık işletmelerde hem umut hem de ‘ileriyi görememe’ endişesi vardı.

İşletmeler, siper maske, dezenfektan, eldiven, ateş ölçer gibi önlemlerini alırken, yerinde teslim servisi veren mekânlarda, gelen müşterinin isim ve iletişim bilgisinin alındığı da gözlerden kaçmadı.

Açılan sektörler, ‘salgınla yaşamayı’ öğreniyor, çalışanlar uyulması gereken kurallar hakkında eğitim alıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Restoran İşletmecileri, iki aylık bekleyişin ardından işyerlerini açmanın mutluluğunu yaşarken, ekonomik kaygı yaşadıklarını da anlattı.

Restorancılar Birliği Başkanı ve Califorian Restoran’ın Direktörü Salih Kayım:

“Açmamak daha kârlı…”

“Ekonomik olarak bu salgın sürecinde diğer sektörler gibi çok kötü etkilendik. İşimiz turizme de dayalı olduğu için, turizm sektörü gibi biz de zarar gördük. İki aylık aradan sonra paket servislerle işyerlerimizi tekrar açtık. Ancak bulaş riski hayatımızdan çıkmadan, piyasa eski haline dönmeyecektir. Ülkemiz bu süreci sağlık açısından güzel bir şekilde atlatıyor, ancak tekrar güven zaman alacaktır. Şu anda annemizin evine bile gidemediğimiz bir dönemdeyiz. Ticareti yeniden öğrenmemiz gerekecek. Çoğu işyeri ne kazansam kardır mantığı ile dükkan açarken, bazı işletmeler gelirinin giderini karşılamayacağı için dükkanı açmadı. Maliyet çok fazla, gelen gelir zararı karşılamaya yetecek mi belli değil.”

Hamburg Restoran’ın Direktörü Hasan Gümüş:

“Çoğu kişi restoranlara özlem duysa da zamanla ekonomik sebeplerden düşüş olacaktır”

“Yeni başlasak da, yüksek talep henüz kimse beklemiyor. Ancak iki aydır ev yemekleri yemekten çoğu kişi restoranlara özlem duysa da zamanla ekonomik sebeplerden düşüş olacaktır. Paket servisimizle işimize başladık. Belediyenin direktiflerine uyarak, maske, dezenfektan ve ateş ölçerimizle önlem alıyoruz. Paket servis personelimiz mutfağa hiç geçmiyor, siper maske de kullanıyor. Umarım sağlığımıza tekrar kavuşuruz.”

Cyprus Donut House’un Direktörü Seyde Ertüz:

“Akşam heyecandan uyuyamadık”

“Çok büyük heyecanla dükkanımızı açtık. Bir haftadır hazırlık yapıyoruz, akşam heyecandan uyuyamadık. Tüm temizliğimizi bitirdik, sabah ilk müşterimizi ağırladık. Devletin bilgilendirmesi biraz son dakika oldu ama… İnsanlar dışarı hayatına ve tatlara özlem duyuyor, mutlaka satışlara etkisi olacaktır diye umut etsek de çok büyük bir rağbet olacağını düşünmüyorum. Paket servisimiz yok ancak yerinde teslim servisi veriyoruz. Sosyal mesafeyi korumak için yerlere işaretlerimizi koyduk. Gelen kişilerin ismini ve iletişim numarasını alıyor, ateşlerini ölçüyoruz. Kapımızda dezenfektanımız da var. Umutla bu sürecin iyileşmesini bekliyoruz.”

Eziç Restoranların Sorumlularından Salih Demirege:

“Gıda, mutfak, paket olarak her alanda personelimize ayrı eğitim düzenledik”

“Salgın nedeniyle, en çok zarar gören sektörlerden biri de restorancılık oldu. Şimdi iş hayatına dönerken, müşterilerimize de sağlık açısından güven vermek, biz işletmecilere düşüyor. Eziç Restoranlar olarak tüm önlemlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Belediye’nin talepleri ve yönlendirmelerinin yanı sıra, kendi tedbirlerimizi de aldık. Tüm personellerimiz, tulumlarını giyiyor ve maske takıyor. Özellikle paket servise çıkacak personelimizin temassız bir şekilde çalışabilmesi için gerekli tüm açıklamaları yaptık, siper maske sağladık. Gıda, mutfak, paket olarak her alanda personelimize ayrı eğitim düzenleyerek nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladık. Paket servisi yapan personelimize müşteriyi nasıl karşılayacaklarını anlattık. Önceliğimiz sağlık, umarım bir an önce sağlıklı günlerimize dönebiliriz.”

Niazi’s Restoranların Direktörü Ahmet Aydeniz:

“Personellerimize de umut olmak için başladık”

“İki aylık aradan sonra, kısıtlı personel sayısıyla yeniden işe döndük. Beş şubemizden, Lefkoşa ve Girne olarak iki şubeyi açmayı uygun gördük. İlerleyen zamanlarda diğer şubelerimizi de açmayı isteriz. Hem yavaş yavaş iş hayatına geri dönmek, hem de personellerimize de umut olmak için başladık. Her ne kadar hemen eski talebi göremesek de, zamanla daha iyiye gideceğine inanıyoruz. İki aydır herkes zor bir zaman geçirdi ve herkesin kendisine göre bir hesabı var… Tabii ev yemekleri dışında yemeklere bir özlem de var. Umarım bu salgın sürecini bir an önce atlatabiliriz.”