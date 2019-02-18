Restoranlar da açık artırmada

Kıbrıs’ın güneyinde, borçlar ve ödenemeyen kredilere bağlı olarak açık artırmaya çıkan apartman daireleri, evler, arsaların yanı sıra listeye, ilk kez restoranların da dahil olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, turizmde yaşanan canlılığa karşın bazı işletmelerin ekonomik durumlarını düzeltemediğini, bununla birlikte ilk kez Kıbrıs'ın güneyinde bu kadar restoranın açık artırma listesine girdiğini yazdı.

Habere göre, açık artırma listesinde Lefkoşa ve Platres bölgesinde bulunan 2 otel de yer alıyor.