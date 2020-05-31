Restorancılar ‘Destek Paketi’nde eşitlik ve adalet istedi

Ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade eden RES-BİR, hükümete TC den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma çağrısı yaptı.

RES-BİR açıklamasında, mali katkının haksız rekabeti sonlandırmadan bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak şekilde kullanılması halinde camia olarak en sert şekilde tepki göstereceklerini vurguladı.

RES-BİR yönetim kurulu adına başkan Salih Kayım yaptığı açıklamada; “Gelecek olan destek, tüm Reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılmalıdır” dedi.