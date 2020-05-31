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Restorancılar ‘Destek Paketi’nde eşitlik ve adalet istedi

Restorancılar ‘Destek Paketi’nde eşitlik ve adalet istedi

Ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade eden RES-BİR, hükümete TC den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma çağrısı yaptı.

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Ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade eden RES-BİR, hükümete TC den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma çağrısı yaptı.

RES-BİR açıklamasında, mali katkının haksız rekabeti sonlandırmadan bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak şekilde kullanılması halinde camia olarak en sert şekilde tepki göstereceklerini vurguladı.

RES-BİR yönetim kurulu adına başkan Salih Kayım yaptığı açıklamada; “Gelecek olan destek, tüm Reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılmalıdır” dedi.

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