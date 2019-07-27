"Resmiye Canaltay'ın diploması incelenmeli"

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YENİDÜZEN’in geçtiğimiz gün manşetten duyurduğu ‘Canaltay’a sahte diploma suçlaması’ haberinin ardından açıklama yaptı, Büke “söz konusu okulun sistemde olup olmadığını görmek için Canaltay’ın diplomasının incelenmesi gerektiğini” belirtti.

YENİDÜZEN – Özel

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın, internet üzerinden online eğitim veren ve “diploma denkliği olmadığı” iddia edilen Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle DAÜ’de ‘yüksek lisans’ programına katılarak mezun olduğunun ortaya çıkmasının ardından kısa bir açıklama yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke “söz konusu okulun sistemde olup olmadığını görmek için Canaltay’ın diplomasının incelenmesi gerektiğini” belirtti.

Büke, konuyla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini aktardı, “Kendi başımıza araştırma yapamayız” dedi.

Ayrıca Büke, “DAÜ muhakkak diplomaya inceleme yapmıştır” şeklinde konuştu.

Canaltay ile ilgili iddialar neydi?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın, internet üzerinden online eğitim veren ve “diploma denkliği olmadığı” iddia edilen Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle DAÜ’de ‘yüksek lisans’ programına katılarak mezun olduğu belgelenmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Canaltay “DAÜ’den mezunum” derken, DAÜ ise “Breyer State Üniversitesi’nden mezun” bilgisini vermişti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı “DAÜ’ye yüksek lisans müracaatı, Breyer State Üniversitesi’nden aldığı belgeyle yapıldı. Yüksek lisans başvurularında üniversite denkliği olup olmadığına değil, evrakların sahte olup olmadığına bakılıyor.” diye bilgi paylaşmıştı.

DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Rızaner Canaltay'ın DAÜ'ye başvurusu ile ilgili olarak “Başvuruda uygunsuzluk yok” şeklinde konuşmuştu.