Resmi yarış takvimi açıklandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2018 yılı resmi yarış takvimini açıkladı. Daha önce aralık ayında taslak olarak açıklanan takvim, kulüplerin de görüşü alındıktan sonra Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası takvimi belirlendikten sonra resmiyet kazandı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir 2018 ralli şampiyonasında ilklerin gerçekleşeceği bir yıl olacağını açıklarken, 2018 Ralli Şampiyonası ilk yarışını Lefke’de gerçekleştireceklerini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2. yarışı ise Kuzey Kıbrıs Rallisi adı altında 3 gün sürecek ve yurt dışından en az 25 aracın katılacağı Akdeniz Rallisi olarak gerçekleşecek bu yarış sezonun ilk uluslararası yarışı olacak.

Avrupa Ralli Şampiyonası yine sezona puan verecek

Kıbrıs’ın tek iki toplumlu organizasyonu olan Lefkoşa Seyirci Özel etabınında içinde bulunduğu Avrupa Ralli Şampiyonasının ayağı olan Cyprus Rally yine sezona puan verecek. Sezonun en keyifli yarışları olan İskele Rallisi ve Ovgoroz Rallisi’nin de içinde bulunduğu Ralli Şampiyonası’nda toplam 7 yarış olacak ve bunları beşi 1.0 katsayılı, iki yarışı ise 1.5 katsayılı olacak. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk kez yurt dışı bir yarış puan getirecek olup, 20-21 Ekimde ekiplerimiz Türkiye Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı olan Kocaeli Rallisi’nde start alacaklar.

Tırmanma 8 Nisanda başlayacak

Tırmanma Şampiyonası ise 8 Nisanda St. Hilarion da başlayacak ve toplamda 5 ayaktan oluşacak . Bu yıl tırmanma şampiyonasında ilk kez gerçekleşecek olan yeni puantaj sisteminde ekipler 5 yarıştan aldıkları en iyi 4 yarış puanı ile şampiyonluk peşinde koşacaklar. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Tırmanma Şampiyonası 2018 takvimi şöyle:

Ralli Şampiyonası

22 Nisan 2018: Lefke Rallisi

1-2-3 Haziran 2018: Kuzey Kıbrıs Rallisi

16 -17 Haziran 2018: ERC Cyprus Rally

7-8 Temmuz 2018: İskele Rallisi

1-2 Eylül 2018: Lefkoşa Rallisi

20-21 Ekim 2018: Kocaeli Rallisi (Yurtdışı)

17-18 Kasım 2018: Ovgoroz Rallisi

Tırmanma Şampiyonası

8 Nisan 2018

13 Mayıs 2018

15 Temmuz 2018

30 Eylül 2018

28 Ekim 2018