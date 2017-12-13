Resmi verilerle işsizlik gerçeği:  751 ‘kayıtlı işsiz! %58'i zorunlu eğitim dışındakiler…

Kıbrıs’ın kuzeyinde 751 kişi ‘kayıtlı’ olarak iş bekliyor, resmi verilere yansıyan bilgiler ürkütüyor. Zorunlu eğitim dışında(15 yaş) kalanların %58’i öğrenimine devam etmesine rağmen iş bulabilmek için bekliyor

‘Kayıtlı işsizlerin’ 188’i Fakülte Akademi,132’si Lise/Kolej,74’ü Meslek Lisesi, 4’ü Pratik Sanat Okulu, 31’i Meslek Yüksek Okulu, 14’ü ise Yüksek Lisans Mezunu…

Kayıtlı aktif işsizlerin genel durumu:

Eylül sonu itibariyle 751 işsiz, bunların 247’si erkek, 504’ü kadın

Kayıtlı işsizlerin 188’i Fakülte Akademi,14’ü Yüksek Lisans, 31’i ise Meslek Yüksek Okulu mezunu

En fazla işsiz 20-29 ile 30-39 yaş aralığında…

İş arayanlarda lider ‘profesyonel meslek mensupları’, ‘nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar’…

751 işsizin 261’i ilk kez iş arıyor…

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde 751 kişi ‘kayıtlı’ olarak iş bekliyor, resmi verilere yansıyan bilgiler ürkütüyor.

Zorunlu eğitim dışında(15 yaş) kalanların %58’i öğrenimine devam etmesine rağmen iş bulabilmek için bekliyor.

‘Kayıtlı işsizlerin’ 188’i Fakülte Akademi,132’si Lise/Kolej,74’ü Meslek Lisesi, 4’ü Pratik Sanat Okulu, 31’i Meslek Yüksek Okulu, 14’ü ise Yüksek Lisans Mezunu…

Resmi verilere göre; kayıtlı işsizlerin %31’i 20-29 yaş, %29’u da 30-39 yaş aralığında…

Çalışma Dairesi tarafından hazırlanan Eylül 2017 Aylık Faaliyet Raporu’nda yalnızca ‘diplomalı işsizler’ değil, emeklilik yaşı gelen veya bu yaş üzerinde bulunan 46 kişinin de ‘yeni iş’ bulabilmek ve çalışmak için müracaatta bulunduğu dikkat çekiyor.

İş isteğiyle 50-59 yaş arasındaki 45, 60 yaş ve yukarısında bulunan 1 kişinin de halen çalışmak için başvurması da dikkat çekti.

EN FAZLA 20-29 YAŞ ARALIĞINDA!... Çalışma Dairesi tarafından hazırlanan Eylül 2017 Aylık Faaliyet Raporu’na göre; 751 işsizin 240’ını genç işsizler oluşturdu, bu kişilerin 20-29 yaş aralığında olduğu rapora yansıdı. 30-39 yaş aralığındaki 222 kişinin de iş aradığı ortaya çıktı…

İlk kez iş arayanlar: 261 kişi…

Raporda, kayıtlı aktif işsizlerin ekonomik faaliyet ana gruplarına göre dağılımı da paylaşıldı.

751 kayıtlı aktif işsizin 261’inin ilk kez iş aradığı, bunların 104’ünün 157’sinin de kadın olduğu belirtildi.

Eğitim alanında 96 işsiz…

Eğitim alanında 96 işsiz olduğu, toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt, ev eşyaları tamiri alanında 86, oteller ve lokanta grubunda ise 76, diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetlerde ise 68 kişinin iş aradığı rapora yansıdı.

Diğer alanlarda iş arayanların dağılımı ise şöyle: Tarım, avcılık ve ormancılık:65, imalat:27, elektrik, gaz, buhar ve su üretimi ve dağıtımı: 1, inşaat 12, ulaştırma, depolama ve haberleşme:21, mali aracı kuruluşların faaliyetleri: 3, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik: 8, sağlık işleri ve sosyal hizmetler: 17, ev içi personel çalıştıran: 3

46 KİŞİ, EMEKLİLİK YERİNE İŞ BAŞVURUSU!... Çalışma Dairesi tarafından hazırlanan Eylül 2017 Aylık Faaliyet Raporu’nda yalnızca ‘diplomalı işsizler’ değil, emeklilik yaşı gelen veya bu yaş üzerinde bulunan 46 kişinin de ‘yeni iş’ bulabilmek ve çalışmak için müracaatta bulunduğu dikkat çekiyor.

Gençler işsiz!...

Raporda yer alan veriler, gençlerin işsizliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

751 işsizin 240’ını genç işsizler oluşturdu, bu kişilerin 20-29 yaş aralığında olduğu rapora yansıdı.

Rapora göre söz konusu dönemde 30-39 yaş aralığındaki 222, 40-49 yaş aralığındaki 179 kişinin iş müracaatında bulundu.

19 yaş ve aşağındaki 64 gencin ‘kayıtlı aktif işsiz’ olduğu ifade edildi.

Emeklilik yerine iş başvurusu!...

Emeklilik yaşı ve üzerinde olan toplam 46 kişinin de ‘yeni iş’ bulabilmek için müracaatta bulunduğu görüldü.

İş isteğiyle 50-59 yaş arasındaki 45, 60 yaş ve yukarısında bulunan 1 kişinin de halen çalışmak için müracaatta bulunması da dikkat çekti.

50 ile 59 yaş aralığındaki 45 kişinin 28’inin kadın, 17’sinin erkek olduğu raporda yer aldı, 60 yaş ve yukarısındaki 1 kişinin de erkek olduğu belirtildi.

188 fakülte-akademi mezunu…

751 işsizin eğitim durumları da dikkat çekti, Fakülte Akademi mezunu 188 kişinin iş bulamadığı rapora yansıdı.

Bununla birlikte iş müracaatında bulunan 168 kişinin ilkokul, 132 kişinin lise/kolej, 129 kişinin ise ortaokul mezunu olduğu görüldü.

Üniversite eğitimi sonrasında öğrenimine devam eden 14 kişinin işsiz olduğu raporda yer aldı.

İşsizlerin geriye kalan eğitim durumu dağılımı şöyle: Okur-Yazar Değil:8, Diplomasız Okul Yazar:3, Meslek Lisesi Mezunu: 74,Pratik Sanat Okulu Mezunu: 4, Meslek Yüksek Okulu Mezunu: 31

En fazla işsiz Mağusa’dan…

Kayıtlı aktif işsizlerin bölgesel dağılımına da verildi.

İşsizlerde ‘rekor’ başvuru Mağusa’dan yapıldı. Toplam başvurunun yarısından fazlası, 394’ü Mağusa bölgesinden geldi.

Aynı dönemde 153 başvuru Lefkoşa’dan yapıldı, 90 başvuru Güzelyurt’tan, 64’ü Girne’den, 41’i İskele’den, 92’u ise Lefke’den yapıldığı kayıtlara geçti.