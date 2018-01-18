Resmi görüşmeler başlayabilir

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ‘CTP-TDP-HP-DP’ 4’lü koalisyon modeline yönelik ‘olumlu’ bir hava olduğunu açıkladı, bu şekilde devam etmesi halinde resmi görüşmelerin başlama noktasına geleceğini söyledi.

İdris, “Umut verici bir durum var ancak kesin açıklama yapacak noktada değiliz” diyerek, “Siyasette bazı noktalar netleşmeden, kurdele kesilmeden, imza atılmadan sonuç net olmaz. Bozulması da ihtimaldir, olumlu sonuçlanması da ihtimaldir” şeklinde konuştu.

Bakanlık sayılarının aşağı yukarı belli olduğunu ancak isimler konusunda paylaşım yapılmadığını belirten İdris, “Kesin olan tek nokta Başbakanlığın CTP’de olduğudur” dedi.

İdris, olası bir uzlaşıda bazı bakanların ‘teknokrat’ olarak atanmasının gündeme gelebileceğini, bu adımın Meclis çalışmaları adına atılabileceğini de aktardı.

BRT’de bu sabah Levent Kutay’ın programına katılan İdris, “Resmi görüşmeye geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz noktasındayız. Resmi olduğunda söz kısmından nişan kısmına geçeriz…” dedi.

TDP’de Parti Meclisi’nin bu akşam toplanacağın ve hükümet görüşmeleri ile ilgili gerekli yetkilendirmeyi yapacağını ifade eden İdris, özetle şöyle konuştu: Esas iş hükümetin nasıl kurulacağıdır. İnsanların seçim öncesinde kafası karışıktı, o nedenle de karışık aritmetik ortaya çıktı…

Görüşmeler ilçelerde devam ediyor.

Toplumun beklentisi B.Kurulu kararlarını gözden geçirebilecek, umut yaratabilecek, ortaya konan hedefleri başarabilecek hükümet yönünde…

Şeffaflık ve yapılacak müdahaleler ile toplumda umudu yeşertmeliyiz.

Seçim sonrasında 2 model üzerinde konuşuldu. UBP-YDP-DP … Zor, anlayış değişmeyecekti… Mevcut düzenin devamı adına bir anlayış olacaktı. UBP, ‘yetki aldık’ diyor. Komitelerden yasa geçiremeyecek aritmetik ortaya çıkacak. DP ve YDP’de temsilcisi olamaz. Hükümeti idare etmek, Meclis’i çalıştırmak sıkıntı olacak.

İdris’in açıklamalarının satırbaşları: Umut verici bir durum var ancak kesin açıklama yapacak noktada değiliz.

Siyasette bazı noktalar netleşmeden, kurdele kesilmeden, imza atılmadan sonuç net olmaz.

Bakanlık sayıları aşağı yukarı belli… Ancak isimler konusunda paylaşım yapılmadı. Kesin olan tek nokta Başbakanlığın CTP’de olduğudur.

Bu şekilde devam ederse resmi görüşmeler başlama noktasına gelecek

Olası bir uzlaşıda bazı bakanlar ‘teknokrat’ olarak atanması gündeme gelebilir, bu adım Meclis çalışmaları adına atılacak.

“Kurdele kesilmeden, imza atılmadan sonuç net olmaz”

“Diğer tarafta da CTP-TDP-HP-DP modeli var… 4’lü ve zorlu bir süreç…İyi anlaşılması gereken süreçtir. Bu hedef etrafından birleşir, seçim hedefi ile değil, siyasete olan algıyı değiştirirsek olabilir…

Gayrı resmi görüşmeler baştan beridir çeşitli partiler arasında oluyor. UBP’de de bazı görüşmeler yapmaya çalışıyor.

“Son günlerde 4’lü hükümet modeline yönelik olumlu bir durum var. Bu akşam PM toplanacak hükümet görüşmeleri ile ilgili gerekli yetkilendirmeyi yağacağız. Bundan sonraki süreci hızlandıracak bir adım var. Umut verici bir durum var ancak kesin açıklama yapacak noktada değiliz. Siyasette bazı noktalar netleşmeden, kurdele kesilmeden, imza atılmadan sonuç net olmaz. Tedbirli konuşmakla ilgili kamuoyu bizi anlayışla karşılasın… Bu şekilde giderse resmi görüşmelerin başlayacağı noktaya gidebiliriz.

TDP yetki vardı ama bu konuda daha net yetki almaya ihtiyacımız var. O düzeye gelme noktasında değiliz. Kısa sürede olumlu adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Bakanlık paylaşma noktasında değil. Prensipte geçiş ya da seçim hükümeti olmayacak. Gerçekten hesap verebilir, toplumu umutlandıracak şekilde bir hükümet olması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada hem fikir olursa 4’lü hükümet yürüyebilir. Zor olanı tercih etmek istiyoruz.”

“Görüşmeler için komite kurulacak”

“TDP’de görüşmeler için komite kurulacak… Cumhurbaşkanı’ndan davet almadık. Teamüllerde hükümet gidip istifasını vermeli sonrasında Cumhurbaşkanı harekete geçer. Mevcut hükümet varken, Cumhurbaşkanı’nın bu şekilde hareket etmesi teamüllere aykırı…

Ülkenin kaybedecek zamanı yok. Şu anda bütçe yok. Ardından yine seçim var, seçim yasakları başlayacak. Hızlı kullanmak gerekiyor. Resmi görüşmeler düzeyine geçilirse, tur yapmaya gerek yok. İlk defa partiler, neyin olup olmayacağını açıkça ortaya koydu.”