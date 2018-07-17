Resmi Gazeteler elektronik ortamda

Başbakanlığa bağlı Devlet Basımevi, Resmi Gazete’yi elektronik ortamda yayımlamaya başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018 tarihinden itibaren yayımlanan tüm Resmi Gazete sayılarına basimevi.gov.ct.tr ve KKTC Başbakanlık (http://basbakanlik.gov.ct.tr/) adresinden ulaşılabilinecek.

2018 öncesi Resmi Gazete sayılarının elektronik ortama aktarılması işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.