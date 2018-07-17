Resmi Gazeteler elektronik ortamda
Başbakanlığa bağlı Devlet Basımevi, Resmi Gazete’yi elektronik ortamda yayımlamaya başladı.
A+A-
Başbakanlığa bağlı Devlet Basımevi, Resmi Gazete’yi elektronik ortamda yayımlamaya başladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018 tarihinden itibaren yayımlanan tüm Resmi Gazete sayılarına basimevi.gov.ct.tr ve KKTC Başbakanlık (http://basbakanlik.gov.ct.tr/) adresinden ulaşılabilinecek.
2018 öncesi Resmi Gazete sayılarının elektronik ortama aktarılması işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.
Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler : resmi gazete
Önceki ve Sonraki Haberler