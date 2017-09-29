Resmi Gazete’den haberler..

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 1 milyon TL borçlanmasına onay

Bakanlar Kurulu, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin 20 Nisan 2017 tarihli kararı doğrultusunda, Belediye’nin cari giderlerde kullanılmak üzere Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’den 1 milyon TL tutarında, 60 ay vadeli kredi kullanmasına ve 1 milyon TL tutarında çek hesabı açmasına karar verdi.

UBP- DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül 2017’de aldığı karar, 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tanıtım için acentelere 243 bin 781,91 Euro katkı

UBP- DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından çeşitli kurum ve kişilere yapılan toplam 243 bin 781,91 Euro tutarındaki katkının, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun ‘Turizm Acenteleri’ne kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Katkı yapılan acenteler şöyle:

Kösezade Turizm – 2,102.64 Euro

Akgünler Turizm – 24,045.75 Euro

Akgünler Turizm – 22,440 Euro

Akgünler Turizm – 16,543.88 Euro

Akgünler Turizm – 54,714. 38 Euro

Akgünler Turizm – 70,732.88 Euro

Akgünler Turizm – 32,814 Euro

Akgünler Turizm – 2,979.75 Euro

Travelplan Tourism – 9,069 Euro

Notherland Travel – 8,339.63 Euro

Kapatılan Pınarbaşı İlkokulu, Pınarbaşı ANAOKULU’ olarak açılıyor

Bakanlar Kurulu, Eğitim Bakanlığı’nın İlkokullarda Merkezi Sisteme Geçilmesi kararı kapsamında 1994-1995 Öğretim Yılı’nda eğitime kapatılan Pınarbaşı İlkokul binasının, Bölgede yaşanan öğrenci sayısı artışı nedeniyle okul öncesi öğrencilerine hizmet veremsi amacıyla yeniden eğitime açılmasına ve Pınarbaşı Anaokulu olarak adlandırılmasına karar verdi.

UBP- DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 18 Eylül 2017’de aldığı karar, 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denetleme Komisyonu yeniden düzenlendi

UBP- DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu, Tıp ve Kimya Laboratuvarları ile Radyasyon Kullanan Laboratuvarların Denetim Altında Çalıştırılması Hakkında Yasa ve tüzük uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden oluşturulduğu ifade edilen Denetleme Komisyonu’nda Başkan Mehmet Tatar’ın emekliye ayrılması nedeniyle, yerine Dr. Mustafa Altıngüneş’in 2 yıl süreyle atanmasına ve Komisyon’un yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Buna göre Denetleme Komisyonu şöyle oluştu:

Dr. Mustafa Altıngüneş (Yataklı Tedavi Kur. Dairesi Müdürü) – Başkan

Dr. Dilaver Akdur (Radyoloji Uzmanı) – Üye

Dr. Minel Özen (Patoloji Uzmanı) – Üye

Dr. Dilek Yazman (Hematoloji Uzmanı) – Üye

Dr. Zafer Erdoğmuş ( Mikrobiyoloji Uzmanı) – Üye

Meltem Bilokçuoğlu (Biyokimya Uzmanı) - Üye