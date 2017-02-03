Resmi Gazete’den haberler…

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yeni krediler verilmesi kararlaştırıldı.

31 Ocak’taki Resmi Gazete’ye göre Limasol Türk Koop Bank Ltd’den daha önce alınan ve Bakanlar Kurulu’nun 26 Aralık 2016 tarihli karar vadesi ile 1 ay uzatılan 24.500.000 TL kredi hesabına ödeme yapabilmesi amacıyla Yakın Doğu Bank ve Kıbrıs Kapital Bank Ltd’den 1 ay vadeli 5’er milyon TL kredinin devlet kefalet senedi ile borçlandırılması kararlaştırıldı.

Aynı Resmi Gazete’de, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kıbrıs Kapital Bank Ltd ile Yakın Doğu Bank Ltd’den Kredi Kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu, 26 Ocak 2017 tarihli kararların da iptal edilmesine karar verildi.

Yeniboğaziçi’ne yeni mezarlık

1 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’deki Bakanlar Kurulu kararına göre Yeniboğaziçi’ne yeni mezarlık yeri verilmesi kararlaştırıldı.

Karar, Mezarlıklar Yasası’nın 2. maddesi tahtında verildi.