Resmi belge sunulmadı, Yıkıma izin çıkmadı!

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Kaplıca’da bu sabah karavanlarla ilgili hareketlilik yaşandı.

Büyükkonuk Belediyesi, otopark ve plaj projesi nedeniyle daha önce izinlendirdiği bölgedeki karavanları kaldırmak istedi, polis yıkım ile ilgili resmi belge olmaması nedeniyle işleme izin vermedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; bu sabah yıkılmak istenen karavanlar daha önce belediye tarafından izinlendirildi.

Yıkım işlemi için Büyükkonuk Belediyesi resmi belge ibraz edemedi, işlemler polis tarafından durduruldu.

Öte yandan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise bölgede izinsiz olan kaçak karavanların çekilmeye başlandığını ancak ‘polis engeliyle’ karşılaştıklarını iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sennaroğlu, “Kaplıca’da kaçak karavanların çekimine polis engeli!!!Fotoğraflarda görüldüğü üzere olan karavanların tümü bugün belediye ekiplerince çekilmeye başlandı. Ancak polis tarafından şu an durdurun yoksa tutuklarım tehdidi ile karşı karşıya... Vallahi emri ben verdim, tutuklayın beni...

Bu karavanlar KALKACAK...!!!” dedi.