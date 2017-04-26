Resmen hizmete giriyor

Karaoğlanoğlu bölgesinde yer alan, yenileme çalışmaları tamamlanan ve Orhan Dural Stadı ismi verilen stadın açılışı Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce Mete Adanır Stadı olarak bilinen statın sentetik çim zemin ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanırken Cumartesi günü saat 15.00’te Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yapacağı açılışla stat resmen hizmete girecek.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, stadyumu yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi alırken, ülke sporuna hizmetlerin devam ettiğini, bunlardan bir tanesi olan Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nın Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapılacak olan açılış sonrası hizmete gireceğini belirtti. Stadın açılışının saat 15:00’te yapılacağını aktaran Cahitoğlu, sonrasında saat 16:00’da başlayacak olan Karaoğlanoğlu - Pınarbaşı karşılaşması ile stadın ilk karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını aktardı.