Türkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınları durdurulan Diyalog Tv Yayın Yönetmeni Reşat Akar, “Üzüntümüz büyüktür” dedi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akar, “Bizim yayın politikasında Anavatan’a saldırmak yoktur” diye konuştu.

Akar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etti, hükümeti eleştirdi: “Neredesiniz sayın Ersin Tatar, sayın Başbakan neredesiniz; en fazla buradan izlendiğinizi söylüyordunuz, yıllardır ortaya konan emeklerimizi siliyorlar, sessiz kalıyorsunuz. Sayın Başbakan Yardımcısı, o koltuktan gideceğinizi mi düşünüyorsunuz, o nedenle mi sessiz kalıyorsunuz.”

UBP-HP Hükümeti yanlısı yayınlarıyla bilinen Diyalog TV'nin Genel Yayın Yönetmeni, canlı yayından hükümeti sert eleştirdi, "korkuyor musunuz" diye sordu.

Yayın durdurma kararında “izinsiz ve lisanssız” gerekçesi gösterildiğini anımsatan Akar, ülkemizde yerel kanalların Türkiye’deki üst kurula bağlı olmadığını anımsattı, yayın lisanslarını da buradan aldıklarını söyledi.

KKTC’deki “Yayın Yüksek Kurulu”na artık “sözde” diye hitap edeceğini söyleyen ve “değişmeyen başkanına” seslenen Akar, “Biz sizden lisans aldık mı almadık mı, neden konuşmuyorsunuz” dedi.

Türkiye’de RTÜK’ün karar alma hakkı olduğunu söyleyen Akar, Diyalog TV’nin “bağımsız” başka bir ülkede olduğunu ifade etti. Reşat Akar, “KKTC Hükümeti”nden bir beklentileri olmadığını da sözlerine ekledi. Seslerinin kısılması ve tüm yatırımlarının göz ardı edilmesi, ayrıca çalışanlarının işsiz kalmasının da kabul edilemez olduğunu anlatan Akar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu karardan haberi olmadığını düşünüyoruz” dedi.



Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Türkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan “Diyalog TV’nin yayın hizmetleri iletiminin durdurulması” kararına ilişikin açıklama yaptı.

“KURULUMUZA ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANMAKTAYIZ”

“RTÜK tarafından alınan, “Diyalog TV’nin TürkSat Uydu Merkezi’nden yayın aktarımının durdurulması” kararı, RTÜK’ün kararında açıkladığı yasa maddelerinin ihlali gerekçesi ile alınmıştır” denilen açıklamada “Muhatabımız ve kardeş kuruluşumuz olan RTÜK’ün, ülkemizi ilgilendiren bu tür kararlar öncesinde, bir devlet geleneği hassasiyetiyle, Kurul’umuza önceden bilgi verilmesi gerektiğine inanmaktayız” ifadesi kullanıldı.

YYK’nın, durumu kendi yasası çerçevesinde incelediği belirtilen açıklamada, Diyaloog TV’nin, KKTC YYK tarafından yayın lisasına sahip bir kuruluş olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “YYK verdiği lisansların hangi platformdan yayına gireceği konusunda yönlendirme yapacak yasal yetkiye sahip değildir. Bu nedenle kuruluşlar farklı lisans tipleri içerisinden kendi tercihleri doğrultusunda, en uygun platform olarak değerlendirdikleri TürkSat Uydu Platformu’ndan “uydu” yayını yapmaktadırlar” denildi.

YYK Başkanı Olgun Üstün imzasıyla yayınlanan açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Yayıncı kuruluşlar, TürkSat Uydu Platformu’ndan yayıma aktarabilmek için, TürkSat’la ararında doğrudan veya BRTK üzerinden bir sözleşme imzalamaktadırlar. Bu sözleşmede geçerli olan kuralların ihlal edilmesi durumunda RTÜK Yasası, TürkSat Yasası ve anılan sözleşme uygulanmaktadır.

Ancak anılan kararın bedelini, çalışanların ödeyecek olması, özellikle böylesi bir günde bizleri derinden üzmektedir.

Süreç ve yayın içeriği, Kurulumuz tarafından ayrıca incelenecek olmasına rağmen YYK, Korona Salgını süresince her zamankinden daha fazla sıkıntı yaşamakta olan yayın kuruluşlarımızla ilgili raporları sonraki gündemlere ertelemekte ve içerik açısından aynı hassasiyeti kuruluşlarımızdan da beklemektedir.

Süreç ile ilgili takibimizin sürdürüleceğini belirtir, konuyu kamuoyu ile paylaşırız.”