RES-BİR’den barların kapanmasına tepki

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararıyla barların kapanması konusunda basın açıklaması yapan RES-BİR, hükümetin denetleme yapıp kurallara uymayan barları cezalandırmak yerine ‘toptancı’ mantığıyla tüm barların kapatılması kararını eleştirdi.

Bakanlar Kurulu’ndan kuralların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenmesi, duyurulması, sıkı bir şekilde denetlenmesi ve kurallara uymayan işletmelerin kapanması talebinde bulunduklarını ifade eden RES-BİR, buna karşın hükümetin kolaya kaçarak tüm işletmeleri kapatma kararı aldığını savundu. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, ayrıca kurallara uymayan birçok sektör olduğunu ve kapanmadıklarını da örneklendiren RES-BİR, “Ya bu ülkeyi tamamen kapatın ya da koyduğunuz kuralları takip edin. Yeter ki herkese eşit davranın” dedi.

RES-BİR tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle, üyelerimiz ve sektörümüz paydaşları olan barları, toptancı bir zihniyetle kapatma kararı aldı.

Oysa biz RES-BİR olarak daha 7 Eylül 2020’de Bakanlar Kurulundaki sayın yetkililere, kuralların bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından belirlenmesini, bizlere duyurulmasını ve sıkı bir şekilde denetlenmeyi talep ettiğimizi belirtmiş ve kurallara uymayanların kapatılması gerektiğini de söylemiştik.

Ancak denetleme yapıp kurallara uymayanları cezalandırmak yerine “toptancı “mantığınızla tüm barları kapatmayı seçtiniz.

Bizim bu “toptancı “ mantığınızı kabul etmemiz ve suçsuz yere ekmek teknelerimizi kapatmamızı beklemeniz kabul edilebilir değildir .

Şimdi biz çok merak ediyoruz kurallara uymayan hiç mi doktor yok ?

Hiç mi klinik yok ?

Denetleme yapıyormusunuz?

Hiç mi kliniklerde bulaş riski yok ?

İnsanlar oralarda bekleme salonlarında dip dibe otururken bulaşmıyor mu?

Klinikleri kapatma kararı da alabilirmisiniz ?

Yoksa ucu size de dokunur diye öyle bir şey söz konusu bile olamaz, hatta tartışmaya bile açılamaz mı?

Ya bu ülkeyi tamamen kapatın yada koyduğunuz kuralları takip edin.

Yeter ki herkese eşit davranın

YOKSA ENDİŞEMİZ ODUR Kİ ; HEPİMİZİ BİRİBİRİMİZE DÜŞMAN EDECEKSİNİZ .”