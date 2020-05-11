Res-Bir, Üstel’i ziyaret etti

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve Res-Bir uzman danışmanı Serhan Aktunç, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Res-Bir Başkanı Kayım tarafından Bakan Üstel’e, Birliğin taleplerini içeren bir yazı takdim edildi.

Bakan Üstel, küresel salgın dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu bu olağan üstü sürecin, tüm ekonomik sektörlerle birlikte atlatılacağına olan inancını belirtti.

Kendisine iletilen taleplerin değerlendirileceğini belirten Bakan Üstel, ülke turizminin tüm paydaşlarının, ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sektörlerin işbirliği ve uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmeleri için, yasal düzenleme çalışmalarına başladıklarının altını çizdi.

Turizm sektörünü oluşturan tüm sektörlerle ve sektöre ilişkin açılımların belirlenmesi için tüm siyasi parti yetkilileri ile yoğun bir istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini de söyleyen Bakan Üstel, “bu olağan üstü süreci avantaja çevirmek için, özellikle yasal düzenleme gerektiren noktaların tekrardan gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Bakan Üstel açıklamasında ayrıca sektörler arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Ülke ekonomisine en büyük katma değer sağlayan turizm yatırımlarının her biri bizler için önemlidir. Bu yatırımlar arasında otellerimiz de hiç kuşku yok ki hem ülkemizin marka değeri hem de katma değer açısında önemli bir değere sahiptirler. Sektörlerimizin özellikle bu olağan üstü dönem içerisinde sağduyulu hareket etmesi, sabırlı ve anlayışlı davranması, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak şekilde davranması, ülke ekonomimizin kısa süre içerisinde yeniden ayağa kalkması için hayati öneme sahiptir.”