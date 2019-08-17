DP Genel Başkanı, Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş’tan da ‘TİYATRODA SANSÜR’e yorum geldi… Yıllar önce babası, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve kardeşi Raif ile izledikleri bir tiyatroda Yaşar Ersoy’un “Raif oğlu Rauf, Rauf oğlu Raif, Raif oğlu yine Rauf hiç sonu yok mu” repliği üzerine babasını gülerek alkışladığını anımsatan Serdar Denktaş, aradan yıllar geçmesine ve demokrasinin gelişmesine karşın emek verilerek yazılan bir oyunun reddedildiğine işaret etti.

Serdar Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Yıl bin dokuz yüz fi. Babam Raif ve ben tiyatrodayız. Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek. Oyunun adını hatırlamıyorum. Yaşar Ersoy sahnede. Ve oyunun bir bölümünde " Raif oğlu Rauf, Rauf oğlu Raif, Raif oğlu yine Rauf hiç sonu yok mu diye bir replik geliyor sahneye..Babam gülerek " vay deyyus" diyerek alkışlıyor. Oyun bitiyor ve ayakta alkışlayarak ayrılıyoruz..

Aradan yıllar geçmiş... Demokrasimiz gelişmiş ama Yaşar Ersoy'un Bakanlık tarafından gelen istek üzerine emek vererek yazdığı bir oyun bir hükümet döneminde onaylanırken yeni hükümet döneminde ret ediliyor. Neden böyle diye düşünüyor insan.. Benim aklıma tek bir neden geliyor.

Her konuşmasında çoğumuzu kahkahalara boğan bir Başbakanımız varken ondan daha komik ama aynı zamanda düşündürücü olacağına inandığım bir oyun sahnelenemez.

Oyunun içeriğini okumadım. Sahnelendiğinde mutlaka izleyeceğim.”