Renkli Tatlar Pastanesi / Lefkoşa

Zekai Altan

Lefkoşa’da o kadar çok küçük ölçekli restoran, büfe ve tatlı mekânları açıldı ki inanamazsınız. Ben Lefkoşa’ya pek sık uğramam. Ancak her Lefkoşa’ya gittiğimde böyle bir gözlem yapmaya çalışırım. Ülkenin lezzet dünyasındaki gelişmelerin ölçüsüdür Lefkoşa. Çok öncelerei eski Lefkoşa’da lokantalar, kebapçılar ve lokmacılar ile seyyar satıcı tatlıcılar vardı. Sonra bunların yerini restorantlar aldı. Restoran da biraz büyük bir yatırım. Restoran yatırımları zaman içerisinde Dereboyu olarak bilinen bölgede inanılmaz bir şekilde büyüdü. Hemen hemen her köşede farklı isimlerde restoranları görmeniz mümkün. Kaldı ki bu yatırımlar da oldukça pahalı. Dereboyu adeta bir restoranlar bölgesi oldu. Zaman içerisinde de bu restoranlar ya el değiştirdi ya da kapandı. Sürekli bir değişim. Restoran yatırmlarının yerini de yavaş yavaş küçük ölçekli işletmeler aldı. Bunlar cafe ve bar nitelikli işletmeler. Bu küçük mekânlar Lefkoşa’ya farklı bir hava verdi. Bu küçük mekânlarda inanılmaz tatlar alacağınız mönüler servis edilmekte. Ya aile işletmesi ya da birkaç arkadaşın birleşerek yaptıkları yatırımlar. Bir anlamda yatırımlar küçüldü. Yatırımların küçülmesi insanların alım ve tüketim gücü ile ilgili. Büyük ölçekli yatırımların fazla rantabl olamayacağı nedeni ile küçük ölçekli yatırımlara yönelindi. Bu yatırımlar arasında Kıbrıs damak tadını sunan mekânların sayısı da yok denecek kadar az. Özellikle Kıbrıs tatlıları ve hamur işlerine yönelik yatırımları görebilmekteyiz. Bunlar da ev yapımı olanlar. Ve önemli bir ihtiyacı da gidermektedir. Hem kültürel hem de lezzet açısından. Bunlardan biri de yine Renkli Tatlar Pastanesi.

Mekân

Renkli Tatlar Lefkoşa’da. Dereboyu’na dönen kavşağın gerisinde. Köşe üzerindeki Polo mağazasının hemen karşısında. Küçük bir mekân. Hizmete gireli henüz 15 yıl. İşletmecileri Cemaliye ve Ali Emir. İki kardeş. 1998 yılında Arçoz (Yiğitler) köyünde babaları Mustafa Emir tarafından yürütülen işletme 1998 yılında kapandı. Ve 15 yıl sonra Cemaliye ile Ali işi ele alınca 2013 yılında işletme yeniden hayat buldu. Beyaz renge boyanmış bir mekân. Temizliğin bir göstergesi olan beyaz renk kullanıldı. Dış alan küçük. Çok hoş. İç alan da çok geniş değil. Vitrin, küçük masalar ve aydınlatmaya kadar çok güzel dizayn edildi. Çok nezih, keyf ve zevk alacağınız bir ambians yaratıldı. Beyaz renk adeta Renkli Tatların fonu oldu. İşletmecisi Cemaliye. Başarılı bir girişimci. Kardeşi ile birlikte. Lezzet Dünyasına girmek bir cesaret ve güven işidir. Özellikle Lefkoşa’da. Bu anlamda bu girişimi kutlamak gerekir.

Renkli Tatlar’ın lezzetleri

Renkli tatlar kayık pasta, içi dolu, kurabiye, galonbrama (şammali), yaş pasta, mozaik, tiramisu. Tiramisu da benim favorim. Özen Solakay’ın yaptığı tiramisuya hep bayıldım. Bazen benim için yapar ve ben de tadını alırdım. Renkli Tatlar’daki tiramisuyu tatmadım. Merak da ettim. Ama bir ara uğrayıp tadacağım. Ayrıca havuçlu keyik, şekerpare, profiterol ve bayramlarda da güllaç ve tel gadeyifi yapılmaktadır. Bu nefis tatların imalathanesi ise Yiğitler köyünde. Yani Arçoz köyünde. Tüm tatlılar burada üretiliyor. Ve üretilenler de genelde Kıbrıs damak tadına uygun. Ağzınızın tadını biliyorsanız bu tatları burada bulabilirsiniz. Özel günleriniz için de ayrıca sipariş verebilirsiniz. Benim favorilerimden biri de gayık pastadır. Gayık pasta Kıbrıs Mutfağına özgü bir tat. Buradaki gayık pastanın tadı çok nefis. İç malzemesi de doğru yönde kullanıldı ve fırında da güzel pişirildi. Kayık pastayı yerken ağzınızda çok hoş bir tat ve yumuşak bir lezzet alırsınız. İç malzemesinin temel malzemesi padem ve kakao. Tadını ve rengini veren malzemeler. Hijyenik bir ortamda sunulan bu tatlar gerçekten renkli. Ve farklı tatlar. Tatmanızı öneririm.