Renkli gösteriler beğeni topladı
Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” dün akşam üçüncü gününde Beyarmudu’na bağlı Çayönü’nde gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.
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Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” dün akşam üçüncü gününde Beyarmudu’na bağlı Çayönü’nde gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.
Festivale katılan Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekipleri, Çayönü’nde sergiledikleri danslarla renkli gösterilere sahne oldu.
Beyarmudu Belediyesi “5.Uluslararası Halk Dansları Festivali” bugün Beyarmudu’nda devam edecek. (MHA)
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