“Renklerin Çeşitliliği” tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” başlıklı yeni proje düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.



Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, proje koordinatörü Erman Dolmacı toplantıda yaptığı konuşmada, Aralık 2018’de başlayan “Renklerin Çeşitliliği Projesi”nin 3 yıl süreceğini ifade etti. Dolmacı, proje kapsamında, ortak örgütlerle işbirliğinde çeşitli aktiviteler düzenleneceğini belirtti.



Dolmacı, düzenlenecek aktiviteler arasında dernek içi kapasite artırıcı eğitimler, psikolog ve hukukçulara yönelik eğitimler, staj programı ve gönüllülerle çalışmalar, yıllık medya takip raporları, fon geliştirme faaliyetleri bulunduğunu belirtti. Dolmacı ayrıca haber bültenleri, homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı yerel toplantılar, üniversitelerle ortak uluslararası konferanslar, LGBTİ+’ları ilgilendiren konularda kitapçıklar, tutum araştıran anket, LGBTİ+’lara yasal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin de yer aldığını kaydetti.



KUİR KIBRIS 10. YIL SERGİSİ VE PROJE AÇILIŞ ETKİNLİĞİ



Açıklamada ayrıca “Kuir Kıbrıs 10. Yıl Sergisi ve Proje Açılış Etkinliği’nin 4 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacağı kaydedildi.



Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen proje, Avrupa Birliği “Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette VI” Programı altında finanse ediliyor.