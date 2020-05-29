Renault dünya çapında 14 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Bloomberg, Fransız otomotiv şirketi Renault'nun dünya çapında 14 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı ve üretim kapasitesini de yüzde 20 azaltmayı planladığını yazdı.

Plan kapsamında, Fransa'daki Renault işçilerinin yüzde 10'una denk gelen 4 bin 600 kişi de işten çıkarılacak.

Şirketin dünya çapında 180 bin çalışanı bulunuyor.

Japon Nissan ve Mitsubishi şirketleriyle ortaklık içinde olan Renault'nun eski yöneticisi Carlos Ghosn 2018'de Japonya'da tutuklanmıştı.

Renault'da en büyük hissedar Fransız hükümeti. Hükümet otomotiv şirketlerinden işçi çıkarmamalarını ve üretime Fransa'da devam etmelerini talep ediyor.

Şirketin Fransız hükümetinden büyük yardımlar alırken işçi çıkarması kamuoyunda tartışılıyor.

İlk çeyrekte nakit rezervi 5,5 milyar euro azalan şirketin kasasında 10,3 milyar euro kaldığı tahmin ediliyor.