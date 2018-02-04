Remzi üçlük attı: 1-0
Türk Ocağı, Remzi’nin golü ile Gençlik Gücü’nü mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 17’nci hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleden Türk Ocağı, 32’nci dakikada Remzi Betmezoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı. İkinci yarıdaki ilk 3 puanını alan Türk Ocağı 19 puana yükseliren, Gençlik Gücü 20 puanda kaldı. Ligin 18’inci haftasında Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek. Gençlik Gücü ise Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Mehmet Ekşici**, Hakan Ünal**
TÜRK OCAĞI
Ali Karal**
Ömer Gül**
İsmet Düzce**
Mustafa Avcı**
Bilal Ceylan**
James Akpama**
Hascan Kızmaz*
İlker Tek*
Justice Amenyaglo**
(Dk.63 Doğukan)*
Remzi Betmezoğlu**
(Dk.86 Yunus E. İleli)
Travis B. Boweno*
(Dk.46 Julius Wobay)**
TD: Derviş Kolcu
G.GÜCÜ
Ferhat Oğlak**
Hakan Karacaoğlu**
Ali Akbulut**
Agit Altan*
(Dk.71 Sezgin Dağ)
Ahmet Can*
Yusuf Palaz*
Gökhan Özer**
Uğur Sönmez**
(Dk.84 Orhan)
Debola Ogunseye*
(Dk.35 Özcan)*
Maiaya Bara**
Ndue Mujeci**
TD: Niyazi Göksun
GOL: Dk.32 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)
Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı