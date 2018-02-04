Remzi üçlük attı: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 17’nci hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleden Türk Ocağı, 32’nci dakikada Remzi Betmezoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı. İkinci yarıdaki ilk 3 puanını alan Türk Ocağı 19 puana yükseliren, Gençlik Gücü 20 puanda kaldı. Ligin 18’inci haftasında Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek. Gençlik Gücü ise Doğan Türk Birliği’ni ağırlayacak.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Mehmet Ekşici**, Hakan Ünal**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Ömer Gül**

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı**

Bilal Ceylan**

James Akpama**

Hascan Kızmaz*

İlker Tek*

Justice Amenyaglo**

(Dk.63 Doğukan)*

Remzi Betmezoğlu**

(Dk.86 Yunus E. İleli)

Travis B. Boweno*

(Dk.46 Julius Wobay)**

TD: Derviş Kolcu

G.GÜCÜ

Ferhat Oğlak**

Hakan Karacaoğlu**

Ali Akbulut**

Agit Altan*

(Dk.71 Sezgin Dağ)

Ahmet Can*

Yusuf Palaz*

Gökhan Özer**

Uğur Sönmez**

(Dk.84 Orhan)

Debola Ogunseye*

(Dk.35 Özcan)*

Maiaya Bara**

Ndue Mujeci**

TD: Niyazi Göksun

GOL: Dk.32 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

