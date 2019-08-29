Rekor denemesinde hayatını kaybetti

Amerikalı kadın yarış pilotu Jessi Combs, arazi hız rekoru denemesi sırasında kaza yaparak öldü.

Combs'un ailesi tarafından çarşamba günü yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki pilotun Oregon’daki Alvord Çölü’nde dünyanın en hızlı kadını olma denemesi sırasında kaza geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu. Kazanın detayları hakkında bilgi verilmedi.

Jessi Combs, geçen kasım ayında hayatını kaybeden Kitty O’Neil’in 1976'da elde ettiği 1.975 kilometre saatlik hız rekorunu kırmak için denemelerde bulunuyordu.

Kariyerine 'hot-rod' araçları üreticisi olarak başlayan Combs, televizyon ekranlarında “Overhaulin”, “Truck U”, “MythBusters” ve “All Girls Garage” gibi birçok otomobil şovunlarındaki performansı ile de tanınıyordu.