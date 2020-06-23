Rekor başarı gururu

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikincisi (KGS-2) geçtiğimiz Cumartesi günü yedi merkezde toplam 1474 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi’nden KGS’ye katılan öğrencilerin ortalama yüzde 70’in üzerinde başarı gösterdikleri KGS-2’de, yine Artı Eğitim Merkezi öğrencisi olan Sevgi Yorgancıoğlu, 99 ortalama puanla KKTC genelinde ve Lefkoşa Bölgesi’nde birinci oldu.

Şeniz: “Uzaktan eğitim ve canlı yayın derslerimizle öğrencilerimiz için en verimli çalışmaları yapmayı başardık”

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz geçtiğimiz gün yapılan basın toplantısında, “Ülke genelinde 257 öğrenci ile yakalamış olduğumuz bu başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar olacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır” diye konuştu.

Şeniz, şöyle konuştu:

“Ağustos 2019’da büyük bir istekle üç şubemizde başlayıp heyecanla devam eden çalışmalarımızın, bugün meyvelerini topluyoruz. İnanın ki bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle hem bizler, hem öğrencilerimiz, hem de ailelerimiz için hiç de kolay geçmedi. Ancak bu zorlukları yenmek için başlattığımız ve başarılı bir şekilde devam ettirdiğimiz uzaktan eğitim ve canlı yayın derslerimizle öğrencilerimiz için en verimli çalışmaları yapmayı başardık.

Bugün Ada genelinde 257 öğrenci (Lefkoşa: 101, G.Mağusa: 63, Girne: 60, HSİK: 14, İskele: 13, Lefke: 1, Güzelyurt: 5) ile yakalamış olduğumuz bu başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar olacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır.

Ayrıca, özel okulların kolej bölümleri için de yapılan burs ve sıralama sınavlarında tüm dereceleri dershanemiz öğrencileri toplarken, en prestijli burslardan birisi olan Dr. Suat Günsel Bursu için belirlenen 20 kişilik öğrenci grubu arasına 12 öğrenci yerleştirmeyi başardık.

Bu yılki KGS ve özel okul bursluluk sınavlarında, dershanemize devam eden ya da etmeyen tüm öğrencilerimizin duygularını en güzel şekilde dile getirmeleri için üç ilçedeki şampiyonlarımızı ve yine her bölgede ilk beş dereceyi elde eden öğrencilerimizi sizler için bir araya getirdik. Onların bu başarılarını ise bir basın toplantısıyla taçlandırarak hissettiğimiz mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik.

Bu süreçte kucak dolusu teşekkürü hak eden birçok kahramanımız var: Tüm bir yıl boyunca gerek KGS, gerekse özel okulların bursluluk sınavlarında ter döken öğrencilerimizin bu günlere gelmesinde emeği bulunan başta dershane öğretmenlerimiz olmak üzere, okul öğretmenlerimize ve değerli ailelerimize teşekkür eder, bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için kendilerine saygılarımızı sunarız.”

2020 KGS’DE BÖLGELERE GÖRE İLK 5’E GİREN ARTI EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ

LEFKOŞA

1- Sevgi Yorgancıoğlu Ortalama Puanı: 99 (Lefkoşa ve KKTC Birincisi)

2- Ata Doğan KGS-2 Puanı: 99 Ortalama Puanı: 97.5 (KGS-2 Birincisi)

3- Tuğra Vurana Ortalama Puanı: 97.5 (KKTC Üçüncüsü)

4- Baran İlhan Dinçkuyucu Ortalama Puanı: 97.5 (KKTC Üçüncüsü)

5- Alya Artam Ortalama Puanı: 97.5 (KKTC Dördüncüsü)

6- Boran Niyazi Dinçkuyucu Ortalama Puanı: 96.5 (KKTC Beşincisi)

7. Defne Solyalı Ortalama Puanı: 96.5 (KKTC Beşincisi)

MAĞUSA

1- Hüseyin Altınay Gazi Ortalama Puanı: 95.5 (Mağusa Birincisi)

2- Selin Karakaya Ortalama Puanı: 95.5 (Mağusa Birincisi)

3- Fatih Kerem Erbay KGS-2 Puanı: 97 Ortalama Puanı: 95 (KGS-2 Mağusa Birincisi – Mağusa İkincisi)

4- Berk Kavazlar Ortalama Puanı: 94.5 (Mağusa Üçüncüsü)

5- Bensu Baturay Ortalama Puanı: 93.5 (Mağusa Dördüncüsü)

6- Eylül Tuğralı KGS-2 Puanı: 97 Ortalama Puanı: 93 (KGS-2 Mağusa Birincisi – Mağusa Beşincisi)

GİRNE

1- Tansel Hürdeniz KGS-2 Puanı: 97 Ortalama Puanı: 95 (KGS-2 Girne Birincisi)

2- İrem Sarıbaş Ortalama Puanı: 9 (Girne İkincisi)

3- Erim Aziz Uzun Ortalama Puanı: 93.5 (Girne Beşincisi)

4- Elif Emine Fıstık KGS-2 Puanı: 93 Ortalama Puanı: 92.5 (KGS-2 Girne Dördüncüsü)

5- Çamay Selkan KGS-2 Puanı: 95 Ortalama Puanı: 92.5 (KGS-2 Girne Üçüncüsü)

Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi?

Sevgi Yorgancıoğlu: “Hem dershanede hem evde çalışıyorum. Ama bence tamamen çalışmak değil önemli olan, dersleri dinlemek da önemli. Aileme, okul ve dershane öğretmenlerine çok teşekkür ederim bana çok destek oldular. Bir yıldır Artı Eğitim Merkezi’ne gidiyorum.”

Hüseyin Altınay Gazi: “Dershanede, evde ve okulda her yerde çalışarak bana kattıklarıyla başardım. Herkesin bana kattığı bilgilerin üstüne ben de daha da katarak elde ettim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim.”

Selin Karakaya: “Her gün çalıştım ama son bir hafta kendimi motive ettim. Esas kazanmamı öğretmenlerime ve aileme borçluyum, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel eğittiler bizi, ailem de bana çok destek oldu. 2 yıldır Artı Eğitim Merkezi’ne gidiyorum.”

Tansel Hürdeniz: “Son bir hafta Express programına çok çalıştım. Tüm sınıf öğretmenlerime ve dershane öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bana çok destek olup çok şey öğrettiler. Aileme ve herkese çok teşekkür ederim.”