Rekabet Kurulu 'dur' dedi, KOMİSYON DİNLEMEDİ

Fehime ALASYA

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 27 Mart tarihinde Mağusa’da bir betonarme binanın tamirat tadilat işleriyle ilgili çıkılan ihale Rekabet Kurulu’ndan onay almadan Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlandı, çalışmalar başladı.

İhaleyi kaybeden ve Rekabet Kurulu’na başvuran şirketlerden biri olan Tel-Za Conc. bu karara tepki gösterirken, İhale Komisyonu Başkanı, Rekabet Kurulu kararına uymadıklarını ifade etti, bunun yasal bir durum olduğunu iddia etti.

Rekabet Kurulu ise idari kararlar aldığını, yasaya göre de Merkezi İhale Komisyonu’nun buna uymak zorunda olduğunu kaydetti.

İhalenin Rekabet Kurulu kararına rağmen Olimpus şirketine verildiğini belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, sözleşmenin yapıldığını ve ihale süreci tamamlandığını kaydetti.

Talaykurt, söz konusu ihalede ‘kamu yararını’ gözeterek sorumluluk alarak buna onay verdiklerini belirterek, yasal yollardan hareket ettiklerinin altını çizdi.

İhaleyle ilgili birçok kez itiraz aldıklarını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, bu konuyla ilgili kendilerine 5 kez itiraz geldiğini kaydederek "Beşinci itiraz kararımızı henüz açıklamadık" dedi.

Altıncık, ihalede adı geçen çalışmaların sürdüğüne dair herhangi bir duyum almadıklarını ifade ederek, bunun yasal çerçevede doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Rekabet Kurulu’nun idari kararlar aldığını kaydeden Altıncık, yasaya göre de Merkezi İhale Komisyonu’nun buna uymak zorunda olduğunu kaydetti.

Adı geçen şirket olan Tel-Za Construction Ltd Direktörleri Yakup Tel ve Can Zayıf ise Rekabet Kurulu’nda alınan karara rağmen devam eden ihale sürecini eleştirdi, bu süreçte maddi olarak yaşadıkları kayıp için yargı yoluna başvuracaklarını anlattı.

İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt:

“Sözleşmesi yapıldı, ihale süreci tamamlandı”

İhalenin Rekabet Kurulu kararına rağmen Olimpus şirketine verildiğini belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, kurulun yasal olarak kendilerine sadece tavsiyede bulunabileceği, tespitlerini söyleyebileceğini belirterek, sözleşmenin yapıldığını ve ihale süreci tamamlandığını kaydetti.

Talaykurt, söz konusu ihalede ‘kamu yararını’ gözettiklerini belirterek, “Biz üç buçuk yıldır ilk kez kurul kararına uymadık. Burada Başbakan ve Hukuk Dairesi’ne ‘bizi dinlemediler’ diye bilgi verebilir. Onlar da gereğini yapar. Komisyon, kararının dimdik arkasında durmaktadır” dedi.

Talaykurt, açıklamasında şunları belirtti:

“İlk değerlendirmelerimizde ihaleyi kazanan olarak Tel-Za Construction görünüyordu ancak uzman değerlendirmeleri neticesinde iş bitirme belgeleri yeniden değerlendirilmiş ve yapılan nihai hesaplamalar neticesinde de Olimpus Ltd'e kaldı.

Bu konuda sürekli Rekabet Kurulu’na gidilmiştir. Oradan bize sürekli telkinler gelmiştir. Bizler ise Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda gerekeni yaptık ancak en son İnşaat Encümeni’nden bize gelen yazı doğrultusunda Tel-Za’nın açmış olduğu iş bitirme belgesinin geçerli olamayacağı, onaylarını geri çektikleri neticesinde karar alındı. Biz de bu hususu hukuk dairesine sorduk, onlar da bize onay merciinin onayını artık geri çektiğini dolayısıyla iş bitirme belgesinin puanlamalarda kullanılamayacağı bilgisini verdiler. Kurul kararına rağmen komisyon karar verme yetkisini kullanmış, kamu yararına gözetilmesi, kamusal alandaki işlerin devamlılığının sağlanması, yürütülen işin ekonomik büyüklüğü ve stratejik durumu ve en önemlisi hukuksal görüşler doğrultusunda olduğu dikkate alarak kararımızın uygulanması gerektiğini teyit ederek Olimpus’a bu işi yaptırdık. Komisyon, hukukçularımız, rekabet kurulunun istediğinin gayri yasal olduğuna karar verdi. Eğer biz o belgeyi değerlendirseydik, başka sıkıntılar doğacaktı.”

“İsterlerse yargıya da gidebilirler”

“Hukuk yolu ve yargı yolu tüm şirketler için açıktır, isterlerse yargıya da gidebilirler. Tüm kanıt bunda ibarettir. Yaklaşık sekiz ay bu ihaleyi oyaladılar. Rekabet Kurulu’nun aldığı, bir birinden tutarsız kararlar bu ihaleyi sekiz ay oyaladı. Bu inşaat şu an devam eder. Sözleşmesi yapıldı, ihale süreci tamamlandı, komisyon tüm sorumluluğu üzerine aldı. Burada kesin bir kamu yararı vardır. Yaklaşık 1 Milyon 300 bin TL gibi bir rakam farkı vardır.”

“Kurul bize sadece tavsiyede bulunabilir”

“Yasal olarak rekabet kurulu bize sadece tavsiyede bulunabilir, tespitlerini söyleyebilir. Biz üç buçuk yıldır ilk kez kurul kararına uymadık. Burada Başbakan ve Hukuk Dairesi’ne ‘bizi dinlemediler’ diye bilgi verebilir. Onlar da gereğini yapar. Komisyon, kararının dimdik arkasında durmaktadır.”

Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık:

“Yasaya göre de komisyon kararımıza uymak zorunda”

Rekabet Kurulu’nun idari kararlar aldığını kaydeden Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, yasaya göre de Merkezi İhale Komisyonu’nun buna uymak zorunda olduğunu kaydetti.

Altıncık, şöyle devam etti:

“Konuyla ilgili birçok kez itiraz geldi, kurul kararı çıktı, merkezi ihale komisyonu bunu uygulamadı ve her seferinde itiraz geldi.

İhalede Tel-Za Construction, Olimpus, Gülenay ve Cysings bu şirketler vardı. Biz idari karar alıyoruz, yaysa göre de Merkezi İhale Komisyonu buna uymak zorundadır. Uymadığı zaman biz bu durumu Bakanlar Kurulu ve Başsavcılığa bildiririz.

En son yine bir itiraz geldi, geçen hafta, onun henüz kararı çıkmadı. Tel-Za’nın itirazıdır.

İhale süreçlerini nihai kararımız çıkana kadar durdururuz. Bu süreçte durdurduk, ilgili makam ve komisyondan birtakım belgeler istedik. Bu çalışmaların sürdüğüyle ilgili bir bilgi almadık. Böyle bir çalışma varsa yine ne yapılacağına kurulumuz karar verir.”

Tel-Za Construction Ltd Direktörleri Yakup Tel ve Can Zayıf:

“Komisyon neden ısrarla Rekabet Kurulu’na karşı çıkıyor?”

İhaleyi kazanmalarının ardından çeşitli bahanelerle başka şirkete verildiğini iddia eden Tel-Za Construction Ltd Drektörleri Yakup Tel ve Can Zayıf, bu durumu eleştirdi, yasal zeminde yürütülmediğini ifade etti.

Tel-Za Construction Ltd’ten yapılan açıklamada özetle şunlar ifade edildi:

İhale bedeli 10 Milyon 900 bin TL gibi rakamlar konuşuluyor. Böylesi büyük bir ihalede nasıl olur da Rekabet Kurumu’nun karaları yok sayılır ve ihale sonuçlanır ki? Bu yasal değil…

İhalede, şartnamelerde aranan kıstaslar arasında ihaleye katılacak olan müteahhitlerin 7 bin 300 metrekare tamirat işi yapması koşulu da yer alıyordu.

Değerlendirme sonucunda Tel-Za Construction olarak yaptığımız teklifte tüm bu istenilen şeyleri belgeleriyle dosyamıza koyduk.

Atılan tekliflerde 9 Milyon 340 bin civarı teklifler vardı, biz 10 Milyon 300 bin dedik.

İhale Komisyonu’nda yapılan bu teklifler arasında ihale bize kaldı. Sadece en düşük rakamı vermek yetmiyordu, yapılan kıstaslara da uyuyorduk, aranan birçok özellik bizde vardı.

İhale Komisyonu bu işin bize kaldığını duyurdu. Aradan geçen birkaç günün ardından bu kararı değiştirdi ve işi başka bir şirkete verdi. Gerekçe olarak da yeni bir bina yapan müteahhit eski binayı da tamir edebilir, o yüzden değiştiriyoruz denildi.

Biz de diğer katılımcı firmalar da Rekabet Kurulu’na şikayette bulunduk. Kurul bu kararın yanlış olduğunu belirtti. Rekabet kurulu bu kararın iptal edilmesini, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi, süreç sonunda yeniden aynı firmaya verdi, yine kurula şikayet edildi, yine aynı karar alındı fakat değişen bir şey olmadı. Bu sefer de biz üçüncü kez kurula şikayet ettik.

Kurul, tüm yasalarıyla birlikte bu kararın yanlış olduğunu belgelerle ispatladı.

Toplamda beş kez şikayet ettik, bu kararı durdurduk. İhale Komisyonu neden ısrarla Rekabet Kurulu’na karşı çıkıyor? Neden alınan karara saygı duymuyor?

Bu ihalede neden ısrarla diğer şirkete verilmek isteniyor? İhale Komisyonu, Rekabet Kurulu’nun aldığı beşinci iptal kararından sonra ‘ben artık bu kararlara uymayacağım’ dedi ve bu yönce yeni bir karar aldığını söyledi. Ardından GKK’ya talimat vererek, ihaleyi diğer şirkete verdiğini duyurdu ve işe başladılar. Bu yasal değil. Haklarımızı yargıya baş vurup her şekliyle arayacağız. Bü süreçte zararımız büyük.

“İşleri durdurun uyarısı verdi fakat işler devam ediyor”

İhale Komisyonu, yapılan tüm bu yasa dışı olayları kulpuna uydurmak için Tel-Za’ya kusur bulmaya başladı. Müteahhitlerin 7 bin 300 metrekare tamirat işi yapması koşulunda bizim verdiğimiz teklife kusur bulundu. Olimpus şirketi, İnşaat encümeni başkanını da alarak Vakıflar İdaresi’ne gitti ve bu yönde yapılan işin metrekaresi ve kapalı alanıyla ilgili sehven yazı aldı. Ayni gün toplanarak, ihalemizi fes etiler. Ertesi gün biz gittik ve bu alan çalışmasıyla ilgili yeniden bir çalışma yaptırdık, işleyişimizin bu maddeye uyulduğu yeniden tespit edildi. Ama bu belge ile yapılan iptalden sonra Rekabet Kurulu GKK da dahil, yeni karar çıkana dek tüm işleri durdurun uyarısı verdi fakat işler devam ediyor, durdurulmadı. ”