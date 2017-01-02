Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

DAEŞ yaptığı açıklamada İstanbul'da yeni yıla girerken gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.



İstanbul Ortaköy'de Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27'si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı.