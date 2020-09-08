“Rehavetinizin acısını ülke olarak çekeceğiz”

Pandemide görevli bir hekim olarak Bakanlar Kurulu’nun kararlarını eksik ve yetersiz bulduğunu açıklayan Dr. Hatice Çiner Çağlayan, bugün alınmayan önlemler nedeniyle sağlık çalışanları ve sisteminin 2-3 hafta içinde tükenmiş olacağına vurgu yaptı.

Dr. Hatice Çiner Çağlayan’ın açıklaması şöyle:

“Pandemide görevli bir hekim olarak bakanlar kurulu tarafından revize edilerek açıklanan kararları eksik ve yetersiz buluyorum ! Özellikle okullar ile ilgili olarak; yetkilileri tenefüs ve yemek saatlerinde okullara durumu görmeye ve risk değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum ! 3-7 yaş grubundan tenefüste koşarken maskesinin takılı olmasını veya koşmamasını bekleyemezsiniz! Bugün almadığınız önlemler sebebi ile 2-3 hafta içinde sağlık çalışanları tükenmiş, vaka sayıları logaritmik olarak artmış ve covid dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelmiş bir sağlık sistemimiz olacaktır. Bugün alınacak tedbirler kontrolümüzden çıkmakta olan salgını yeniden dizginleyebilmek için olmalıdır! Salgın kontrolden çıkmadığı için yeterli tedbir almayı uygun bulmuyor iseniz, bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz.”