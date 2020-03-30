CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 yeni vaka açıklandığına işaret ederek “Rehavete kapılma lüksümüz yok” dedi.

“5 yeni vakamız var. 1'i Karpaz, 2'si Lapta, 2'si Gönyeli'de. Bugün bankalarda yaşandığı bildirilen temasları bu çerçevede bir kez daha düşünmemiz gerekiyor” diyen Erhürman “Merkezi düzeyde, bugünkü gibi durumlarda kalabalık oluşma ihtimalini öngörerek bunları asgariye indirgemeye yönelik kararlar üretmemiz, bireysel düzeyde de daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Rehavete kapılma lüksümüz yok” şeklinde konuştu.