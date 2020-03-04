Refüjdeki direğe çarptı: 2 yaralı

Lefkoşa Dr. Küçük Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Enes Kuzkaya, ES 058 plakalı salon aracıyla Mağusa’ya doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bordür taşlarına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, aydınlatma direği sökülerek refüje düştü. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Kardelen Bitmez ve 22 yaşındaki Atakan Bulçum yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.