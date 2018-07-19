Refikoğlu: “Lefkoşa Taslak İmar Planı’nın revizyonunun sonlandırılması gerekir”



Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, revizyonların hem İmar Yasası uyarınca, hem de İmar Planları’nın güncelliğinin sağlanması için gerekli olduğuna işaret ederek, bir an önce Lefkoşa Taslak İmar Planı revizyonunun halkın katılımına açılması ve sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Refikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yapılan ilk İmar Planı olan başkent Lefkoşa’nın İmar Planı’nın 11 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bugüne kadar 3 kez revize edildiğine dikkat çekerek, 55/1989 İmar Yasası uyarınca imar planlarının 20 yıllığına yapıldığı ve 5 yılda bir revize edilmesi gerektiğini belirtti.

İmar Yasası’nın ilgili maddesi gereğince Başkent Lefkoşa İmar Planı’nın revize sürecinin Ocak 2017’de Şehir Planlama Dairesi tarafından resmi olarak başladığını ifade eden Refikoğlu, Şehir Planlama Dairesi plan ekibinin ilgili belediyelerin teknik personelleriyle Mayıs ayında İmar Planı Revizyonu’nun taslağını bitirdiğini kaydetti.

Refikoğlu, aynı şekilde ilgili tüm bakanlara da revizyon hakkında sunum yapıldığı ve bilgi verildiğini belirterek, 16 ay boyunca yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslağın halkın katılımına sunulması için ilgili bakanlıktan cevap beklendiğini kaydetti.

