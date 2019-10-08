"Referans şartlarını makul bulmadım"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat BRT’de katıldığı Gündem Artı programında Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. “Referans Şartları meselesini anlamadım demeyeceğim ama hiç makul bulmadım” diyen Talat, yapılan çalışmanın ne olduğunu neyin bulunmasının hedeendiğini sordu. Talat, Kıbrıs sorununun yaklaşık 50 yıldır görüşüldüğünü anımsatarak, her konunun ve bu konulardaki yaklaşımların bilindiğini söyledi.

Durum böyleyken referans şartlarının neyi icat edeceğini soran Talat, “Referans şartları bana göre yöntemi belirlemelidir. Öze yönelik referans şartlarını anlamak gerçekten mümkün değil, mantıklı değil” dedi. Referans şartları ile Kıbrıs konusunda yeni bir şeyler ortaya konulmasını mümkün görmediğini vurgulayan Talat, soru üzerine referans şartları arayışını tamamen “gereksiz” gördüğünü söyledi.

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, görüştüğü bazı eski BM görevlilerinin de kendisine referans şartları meselesinin ne olduğunu sorduğunu dile getirdi. Üzerinde çalışıldığı söylenen ilkelerin çoktan belirlenmiş ve üzerlerinde mutabakata varılmış olduğunu ifade eden Talat, “bunları yeniden, yeniden, yeniden görüşmenin bir anlamı yok” dedi.

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