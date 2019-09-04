'Referans Şartları' için mekik diplomasisi sürüyor

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak “referans şartları” için pazardan beri liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 11.45’te başladı. Lute Akıncı’dan önce bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Lute’un, Kıbrıs ziyaretinin ardından garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.



Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile eylül ayı içinde görüşmesi öngörülen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.