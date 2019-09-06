Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir hafta boyunca yapılan görüşmelerin ardından ara bölgede Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’le gayri resmi bir kokteylde bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Jane Holl Lute ile yapılan temasların yoğun ve yararlı olduğunu dile getiren Akıncı, “Bu görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz” dedi. Referans kavramlarını tamamlama çabalarının devam edeceğini, bu konuda tarafların uzlaşma içerisinde olduğunu dile getiren Akıncı, “Bu yapılan çalışmanın başarılı bir şekilde ortaya çıkarak sonuçlanması ve yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek olan referans kavramlarının tamamlanması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ay sonu itibarı ile BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta olunacağını anımsatan Akıncı, henüz günü ve saati belli olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini kaydetti. Akıncı, “Sayın Guterres, 3’lü bir görüşme olmasını da istiyor. Bunun BM Genel Kurul çalışmaları esnasında gerçekleşmesi öngörülmüyor. Genel Kurul bitmesinin ardından daha sonra açıklanacak bir tarihte bu görüşme gerçekleşebilir” dedi.

“Lute’un çabaları devam edecek”

BM Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un çabalarını sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Akıncı, “Tabii ki bu çabalara garantör ülkelerle yapacağı temaslar da dahil olacaktır” diye konuştu.