Akıncı, Lute ile yürütülen çalışmalarla ilgili hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile görüşerek değerlendirmelerini aldı. Cumhurbaşkanlığı'nda referans kavramları konuşuldu.

Hükümet: “Geleceğe dair umut göremiyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar hakkında, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını bilgilendirerek değerlendirmelerini alacağı toplantı tamamlandı.

Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ‘somut bir şeyin olmadığını’ belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tutumunun değişmemesi takdirinde, yeni bir sürece başlanılmasının hata olduğunu ifade etti.

Hükümet kanadından, sürece dair ‘değişen bir fikir’ görülmedi.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, yaptığı açıklamada Akıncı’nın siyasi eşitliğin sağlanması adına kararlı olmasını ve bu yönde çalışmasını CTP olarak desteklediklerini dile getirdi.

Yapılan görüşmeye UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu katıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile toplantı sonrası canlı yayında BRT’ye açıklamalarda bulundu. Akıncı’nın, ‘yeni bir şey söylemediğini belirten’ Tatar, “Akıncı, iki tarafı yakınlaştırıcı bir arayış içerisinde olduğunu söyledi. Ama somut bir şey henüz ifade edilmedi” dedi.

Hep birlikte sürecin izlenmesi gerektiğini ve Pazartesi yapılacak olan görüşmenin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, geleceğe dair pek bir umut göremediklerini söyledi.

Özersay: “Zihniyet değişimi olmadıkça, bu kısır döngü Kıbrıs Türkünü içine hapsedecektir”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret, “Üzülerek görüyorum ki koşullarda değişen bir şey yoktur. Kıbrıs Rum siyasi liderliği, yönetimi bizimle paylaşmaya hazır değildir ve bu anlamda bir zihniyet değişikliği yoktur. Müzakereleri ucu açık götürmek konusunda da tavırlarında bir değişiklik yoktur. Mevcut koşullar devam ettikçe federasyon müzakeresine, özellikle ucu açık bir müzakereye girmek hata olur diye düşünüyoruz. Zihniyet değişimi, özellikle yönetimi paylaşma anlamında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kısır döngünün devam etmesi, Kıbrıs Türkünü hapsedecektir. Önümüzdeki döneme bakacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Erhüman: “Akıncı’nın sonuç odaklı bir sürece başlamak için kararlılığını destekliyoruz”

Toplantı ardından basına açıklamada bulunan Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Akıncı bize bilgi aktardı. CTP olarak yeni bir sürenin başlayabilmesini istiyoruz. Siyasi eşitsizlik tartışmasının ortadan kalkması ve bunun altının çizilmesi bizim için çok önemli. Sonuç odaklı bir süreç veya ucu açık bir süreç gibi iki yöntem var. Akıncı’nın da üzerinde durduğu noktaların bu olduğunu görmüş olduk. Tabii ki içinde bulunduğumuz süreçte henüz referans kavramları oluşmuş değil ancak çalışmalar devam ediyor. Akıncı da kararlılıkla buna devam ediyor ve dolayısıyla sonuç odaklı bir sürece başlama çabasını destekliyoruz.”

Özyiğit: “Bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerekiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 9 Ağustos tarihinde bir araya gelen liderlerin görüşmesinden bir mutabakat çıktığının bilindiğini söyledi. Özyiğit, ortak spor komitesinin kurulması, güven artırıcı önlemler ve Lute’un Kıbrıs’a gelerek referans şartlarını olgunlaşma yönünde temaslar yapmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Lute’un bir hafta süreyle her iki liderle mekik diplomasisinde bulunarak, dün akşam da liderler onuruna resepsiyon vererek adadan ayrıldığını dile getiren Özyiğit, yapılan açıklamalar ve verilen bilgilerin de gösterdiği gibi çok önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi.

Referans şartlarıyla ilgili net bir mutabakatın gerçekleşmediğinin görüldüğünü, tarafların kendi pozisyonlarıyla ilgili ısrarcı olduklarını dile getiren Özyiğit, Kıbrıs Türk toplum lideri olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çok olumlu bir yolda olunduğunu gördüklerini kaydetti.

Öztiğit, bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyleyerek, ileriki süreçte daha da netlik kazanılacağını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu çabalara destek verdiklerini belirtti.

Denktaş: “Ortada birşey yok”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çalışmalar hakkında bilgi verdiğini fakat ortada bir şey olmadığını söyledi.

Bir müddet daha görüşmelerin devam edeceğinin açık olduğunu, elli yıldır konuşulan iki toplumlu, kesimli federasyon meselesinin bir yere varmayacağının açık ortada olduğunu dile getiren Denktaş, bu an için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yürüttüğü çalışmaları takip etme dışında yapılacak bir şey olmadığını belirtti.

Arıklı: “Hassasiyetlerimizi dile getirdik”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’tan sürekli manüpilatik haberler konusunda Cumhurbaşkanı ve sözcüsünün suskun kalması ve bu haberlerin toplumda ciddi bir ajitasyona yol açtığı konusunda hassasiyetleri olduğunu söyledi.

İlk defa mekik diplomasiyle karşılaşıldığını, çözüm veya bir mutabakata varılmadığını fakat sürecin devam ettiğini öğrendiklerini dile getiren Arıklı, büyük ihtimalle Ekim ayında belki sürecin devamının gündeme gelebileceğini söyledi.

Kendilerinin hassasiyetlerini dile getirerek gelişmeleri beklemeyi uygun gördüklerini dile getiren Arıklı, Pazartesi günü de Türkiye’nin de düşüncelerini öğreneceklerini kaydetti.