Referandumun yıl dönümü…

Bugün, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın kendi adıyla anılan Kıbrıs Çözüm Planı’nın, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının oyuna sunulmasının yıldönümü. Adada iki toplumun eşzamanlı düzenlediği ilk ve tek çözüm referandumunun üzerinden 16 yıl geçti.

Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adını taşıyan Kıbrıs Çözüm Planı, 24 Nisan 2004’te Adanın iki tarafında eş zamanlı olarak referanduma sunulmuş, referandum sonucunda, kuzeyde güçlü bir “evet” çıkarken, güneyde plan reddedilmişti.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 64.91’i ‘evet’, yüzde 35.09’u da plana ‘hayır’ derken, Kıbrıslı Rumlar yüzde 24.17’si plana ‘evet’e, yüzde 75.83’ü ise “hayır” oyu kullandı.

Daha sonra 2008’de 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın çabalarıyla başlatılan süreç ile son olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında yürütülen Crans Montana ve Cenevre süreçleri de kayda değer ilerlemeler olmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanmıştı