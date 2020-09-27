"Referandumdan haberimiz yok"

Aygün Bahar ÖKMEN

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı yapılacak, yargıç sayılarında artımıma yönelik Anayasa Referandumu yurttaşın gündeminde yok… YENİDÜZEN'e konuşan yurttaşın önemli bir kısmı halkoylaması hakkında bilgileri olmadığını ifade ederken, bir kısmı da oylamadan haberdar olduklarını ancak içeriği bilmediklerini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar içeriğin “mahkemeler ve hâkimler” olduğunu dile getirirken bazı vatandaşlar “savcılar ve hâkimlerle ilgili” şeklinde yanıt verdi.

Vatandaş bu durumu, halkoylamasının medyada yeterince yer bulmaması, yalnızca seçimlere takılıp kalınması ve pandemi dolayısı ile sağlık konusunun herkesin aklına takılan tek sorun haline gelmesine bağladı. Bazı vatandaşlar bu konuda yeterli bilgilendirilme yapılmadığından şikâyetçi olurken bazı vatandaşlar pandemi nedeni ile bu durumun önemi olmadığını dile getirdi.

Anayasa değişikliği ile hedeflenen, yüksek mahkemede yargıç sayısını 16’ya çıkartmak. Yargıdaki yoğunluğa çare olması beklenen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse, hala 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

REFERAFDUMDA NE OYLANACAK?

Anayasa değişikliği ile hedeflenen, yüksek mahkemede yargıç sayısını 16’ya çıkartmak. Yargıdaki yoğunluğa çare olması beklenen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse, hala 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak.

Yurttaş ne dedi?

Arzum Davulcu: “Halkoylamasından haberim yoktu”

Halkoylamasından haberi olmadığını dile getiren Arzum Davulcu, “Duymadım. İçeriğini de bilemiyorum dolayısı ile. Pandemiden dolayı çok gündeme gelmemiş olabilir” dedi. Şu anda odaklanılan noktanın salgın olduğunu dile getiren Davulcu, “Şu anda en büyük çabamız yalnızca insanlara biraz da olsa yardım edebilmek. Salgını düşünüyoruz şu anda. İnsanlar da bunları düşünüyor. Kimsenin durup da başka bir şeye kafa yorduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu.

İçerik hakkında da bilgisi olmayan Davulcu, “Bunun topluma faydası nedir, biz neyi oylayacağız, inanın bilmiyorum. Yorumlama şansımız olmadı. Medyada da görmüyoruz. Sosyal medyada da bununla ilgili bir şey görmedik. Ama zaten pandemiden dolayı sağlıklı bir bakış açımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.

Çoğu müşterisinin sandığa gitmeyeceğini dile getiren Davulcu, “İnsanlar eczaneye bile çekinerek geliyor. Seni tanıdığımız için geliyoruz diyorlar. Başkasının tuttuğu mührü kimse ellemek istemiyor. Kapalı bir kutuya girmek istemiyor oy kullanmak için. İnsanlar korkuyor. Evet, bu bir sorumluluktur. Gitmemiz gerekir. Ben de gitmem gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen N95 maskem ve eldivenlerim ile giderim” dedi.

Fırat Mannaş: “Halkoylamasından haberim olmadı”

Göçmenköy’de işletme sahibi olan Fırat Mannaş, “Halkoylamasından haberim yok. Öyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Çok şaşkınım” ifadelerini kullandı. Seçim konusu ile yakından ilgilenen Mannaş, “Yeterli bilgilendirme değil, bilgilendirme yapılmadı bu konuda. Halkoylaması için ayrı oy mu kullanmam gerekecek, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yargıçların yetersiz kalması ve yüksek mahkeme yargıçlarının sayısını çoğaltmak için Anayasa’da oylamaya gitmek zorunda oluşumuz saçma bir durum” şeklinde konuştu.

Mannaş, “Ben oy verme yaşım geldiği günden beri hiçbir zaman sandığa gitmemezlik yapmadım. Bunun yapılmasına da karşıyım. Bu bir vatandaşlık görevidir. Her vatandaşın, ne olursa olsun, kimi desteklerse desteklesin, oy kullanmaya gitmesi gerekir. Halkoylamasından şu anda haberdar oldum, bunu da araştıracağım ve buna göre oyumu kullanacağım” ifadelerini kullandı.

“Ancak yüksek mahkeme yargıçlarının sayısı artsın diye halkoylamasına gitmek zorunda olmamız kadar saçma bir durum olamaz. Bu konu daha esnek tutulmalı, halkoylamasına gerek duyulmadan çözülebilecek bir konumda olmalıydı. Böyle, bir ülke için son derece basit bir konuda, anayasa değişikliği gibi büyük bir şeye gerek olmamalıydı. Anayasaya bağlı olmamalıydı hâkim sayısının arttırılması. Bu tarz konular esnetilip çok daha kolay erişilebilmesi gereken konulardır diye düşünüyorum” dedi.

Ahmet Arkut: “Anayasa değişikliğinde neyin oylanacağını bilmiyoruz”

Yenişehir’de işletme sahibi olan Ahmet Arkut, “Tamam, bir şeyleri meclisten geçirdiler, haberimiz var. Ama onun dışında, ne var referandumda? Bunu bilmiyoruz. Yeterli bilgilendirme yapılmadı. İçeriğin ne olduğunu bilmiyoruz. Medyada hiç yer aldığını görmedim. İnsanlar gittiğinde neye evet veya hayır diyeceğini bilmiyor. Anayasanın da oylanacağını biliyoruz ama neyi oylayacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Seval Aybar: “Seçimle birlikte bir halk oylaması yapılacağından haberim yoktu”

Cafe çalışanı Seval Aybar, halkoylamasından haberi olmadığını ifade etti. “Seçimle birlikte bir halk oylaması yapılacağından haberim yoktu” diyen Aybar, “Açıkçası, dürüst konuşmak gerekirse, oyumu kime atsam zarar olacak diye düşünüyorum. Bu nedenle oy kullanmayacağım. Gitmek de istemiyorum açıkçası. Gitmeyeceğim için de ne referandumda ne de seçimlerde oy kullanmayacağım” ifadelerini kullandı.

Sevcan Eroğlu: “Halkoylamasından haberim var, içeriği bilmiyorum”

Halkoylamasının içeriğini bilmediğini dile getiren Sevcan Eroğlu, “Referandumdan haberim var. Ancak içeriğini bilmiyorum çünkü seçime gitmeyeceğim için ilgilenmedim. Benim adıma içeriği bilmemenin konunun medyada yeterince yer almaması ile alakası yok. Büyük ihtimalle bu konu medyada kendine yer bulmuştur. Ama takip etmediğim için benim bir bilgim olmadı” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını nedeni ile seçimde oy kullanmaya katılmayacağını belirten Eroğlu, “Tedbirlerin yeterli olup olmayacağını bilmiyoruz. Korkuyoruz. Kendimi korumak amacı ile bu oylamalara katılmayacağım” ifadelerini kullandı.

Dilek Bulut: “Halkoylaması olacağından haberim olmadı”

İşletme sahibi Dilek Bulut, “Halkoylaması olacağından haberim olmadı. Anayasada değişikliğe mi gidilecek? Yeni, gündemde olan bir şey mi bu? Bu mu konuşuluyor şu anda? Biz hiç duymadık. Bu yıl, bu seçim dönemiyle ilgili hiçbir konu ile ilgilenmedim. Bu nedenle de bilgim olmayabilir. Oy kullanmaya da gitmeyeceğim böyle bir dönemde. Online olursa kullanabilirim” şeklinde konuştu.

Mazlum Baklacı: “Halkoylamasından haberdarım”

Halkoylamasından haberdar olduğunu dile getiren Mazlum Baklacı, “Mahkemeler ve hâkimlerle ilgili bir oylama olacak. Hâkimlerin sayısının artması konusunda… Ancak medyanın yeterli bilgilendirme yaptığını düşünmüyorum. Oylamaya gitmemek olmaz” ifadelerini kullandı.

Tansel Mannaş: “Halkoylamasının içeriği sanırım mahkemeler ve savcılar üzerine”

“Halkoylaması olacağından haberim vardı. Ancak yeterli bir bilgilendirme yapılmadı. Televizyonda duyduk halkoylamasını ama içerik olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Sanırım mahkemeler ya da savcılar üzerine idi. Öyle duydum. Ve evet diyeceğiz. Çünkü işler yığılıyor, yargıçlar yetişemiyor. Bu nedenle evet diyeceğim. Bunun iyi tarafı şu olacak, mahkemelerde dosyalar yığıldı. Artık buna yetişemiyorlar. Savcıların, hâkimlerin çoğaltılması iyi bir şey olacak” şeklinde konuştu.

Meryem Beyazgül: “Duymadım bunu. Ancak halkoylaması var ya da yok, oy kullanmayacağım”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yapılacak olan halkoylamasından haberi olmayan bir başka işletme sahibi Meryem Beyazgül, “Bu konudan haberim olmadı. Yeterli bilgilendirme yapılmadı ama ben de bu dönem çok ilgilenemedim bu konularla. Duymadım bunu. Ancak halkoylaması var ya da yok, oy kullanmayacağım. Devletten dolayı, bu pandemi döneminde bize yardımcı olmadıkları için, oy kullanmayı düşünmüyorum. Hiçbir esnafa yardımcı olunmadı bu dönemde” ifadelerini kullandı.

Yeşim Fidanboylu: “Halkoylamasını duymadım”

İnsanların salgın nedeni ile seçim konusuyla ilgilenmediklerini dile getiren Yeşim Fidanboylu, “Hayır, halkoylaması ile ilgili bir şey duymadım. Ancak bunun medyadan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bence şu anda insanlar gerçekten sadece sağlıklarını düşünüyor, bunun için endişe duyuyorlar. Kimse başkanlık seçimi ile ilgilenmiyor. Ben de ilgilenmiyorum açıkçası. Benim için şu anda memleketin durumu, covid-19 salgını nedeniyle yaşadıklarımız çok daha önemli. Bu nedenle yetersiz bilgilendirmeden kaynaklı olup olmadığını bilmiyorum. Belki de görüşümdür ama farkında bile değilimdir. Oy kullanıp kullanmayacağım son dakikada belli olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.