CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, imzalanan uluslar arası anlaşma metinden ‘kimsenin haberi olmadı’ eleştirisinin, sadece usul açısında değil, içerik açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Piyasanın bir süre çalışamaması ve talebin de daralması nedeniyle Maliye’nin sıkıntı yaşayacağı öngörüsüne işaret eden Erhürman, fonların da büyük ölçüde boşaldığının altını çizdi.

İmzalanan Protokol’den burada her ay bir değerlendirme, raporlama süreci yaşanacağını ve açık durumunda aktarma yapılacağının anlaşıldığını ifade eden Erhürman, bunun sadece Maliye’nin maaşları ödemesini destekleyeceğinin altını çizdi.

Reel sektörün, işçilerin, esnafın sıkıntılı olduğuna da dikkat çeken Tufan Erhürman, Maliye’nin bu anlamda gelirlerinin düşeceğine ve Türkiye’ye esas bunun anlatılması gerektiği görüşünü belirtti.

Olası batmalarla, gelirlerin kalıcı düşeceği ve açığın da büyüyeceği vurgusu yapan CTP Başkanı Erhürman, muhalefetle paylaşılması durumunda bu hatırlatmaların yapılacağını söyledi.

Eylem Planı’na da değinen Erhürman, ‘somut’ adımların yazılması gerekliliğine işaret etti, protokoldeki maddelerin anlaşılmadığını belirtti.

Protokol’deki ARMA’nın yeni bir yöntem olduğuna işaret eden Erhürman, bunun gelecek dönemlerde imzalanacak anlaşmalarda uygulanacağına vurgu yaptı. Uygulamaya gelecek dönemlerde girecek bir maddenin, muhalefetle de konuşulması gerekliliğine vurgu yapan Erhürman, Usul ve Esaslar’ın Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ne bırakılmasını da eleştirdi.

Erhürman, “Bu imzaladığınız anlaşma ile reel sektöre, esnafa, özelde çalışanlara hiçbir şey gitmiyor, peki bu insanları biz nasıl ayakta tutacağız” diye sordu.

Türkiye’ye 1 milyar, 150 milyon TL’nin bir kısmının reel sektöre aktarılması gerektiğinin anlatılamadığına vurgu yaptı.