Rauf Denktaş Üniversitesi’nde geri sayım…

Kamuoyunda önce 220 dönümlük asker arazisinin devredilmesi, sonrasında da ‘izinsiz çalışmaları’ nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen Rauf Denktaş Üniversitesi’nde hummalı çalışmalar sürüyor.

Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki eski devlet hastane binasına kurulması planlanan rektörlük binasındaki inşaat, öğrenci kabulü için son hızla devam ediyor.

YÖDAK’tan şartlı onay alan üniversitenin rektörlük binasında daha önce Eylül ayında öğrenci kabulüne başlayacağı açıklanmıştı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, konuyla ilgili konuşmak istemedi.

‘Arazi kiralama’ kararı iptal edilmemişti…

Öte yandan YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı, toplumda ciddi tepkiye neden olan KTBK himayesindeki Kermiya’daki 220 dönümlük alanın askeri bölge kapsamından çıkartılarak, Rauf Denktaş Üniversitesi kurulması için iş insanı Rauf Denktaş’a verilmesine yönelik BAKANLAR KURULU KARARI, halen İPTAL EDİLMEDİ.

‘Arazi’ tartışmaları sonrasında DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş, araziyle ilgili tüm talepleri geri çektiğini açıklasa da kiralamayla ilgili üretilen Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğine yönelik karar Resmi Gazete’de halen yayımlanmadı.