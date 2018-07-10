“Başka üniversitelere ve otellere nasıl imkan tanındıysa Rauf Denktaş Üniversitesi’ne de aynı imkanlar tanındı” diyen Rauf Denktaş, ülkeye yatırım yapacak olan kişilerin eleştirilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.





Didem MENTEŞ



Kermiya bölgesindeki “220 dönümlük askeri arazinin” devredilmesi iddiası ile gündeme gelen Rauf Denktaş Üniversitesi için bu kez Alayköy’de adım atıldı.

Geçtiğimiz yıl Dereboyu ile Kermiya arasındaki 200 dönümlük alan Bakanlar Kurulu kararı ile ‘askeri bölge’ kapsamından çıkartılmış ve Rauf Denktaş Üniversitesi’ne kiralanmıştı. Ancak bu karar Denktaş ailesinin de isteğiyle geri alınmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Mediterranean Education Services Ltd Direktörü Rauf Denktaş, arazinin yeni bir yer olmadığını, geçtiğimiz UBP- DP Hükümeti döneminde üniversiteye 10 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Denktaş “yeni bir yer değildir. Geçtiğimiz gün hükümet döneminde verildi. 60 dönümlük bir arazi. Planlama onayı alındı. Şantiye kurulur. İzinleri aldık, ona göre başladık. 10 yıllığına kiralandı. Üniversitenin bir binası yapılacak. Konferans, kütüphane salonu olacak. Akademisyenlerin derslikleri ve lojmanları olacak” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ise “Eski Maliye Bakanı da yeni Maliye Bakanı da Serdar bey” diyerek, “Bu şirketin ortaklarından biri de Rauf Denktaş dolayısıyla burada biraz sıkıntı olabilir. Araştıracağız. Usulsüz varsa gereği yapılır, usulüne uygunsa da konuşuruz” şeklinde düşüncelerini açıkladı.

60 dönüm

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde geçtiğimiz yıl kurulan üniversite, Alayköy’de 60 dönümlük araziye yeni yayılacak yeni binalar için de inşaat faaliyetine başladı.

Alayköy’deki arazi konusunda YENİDÜZEN’e konuşan Mediterranean Education Services Ltd Direktörü Rauf Denktaş, arazinin yeni bir yer olmadığını, geçtiğimiz UBP- DP Hükümeti döneminde üniversiteye 10 yıllığına kiralandığını açıkladı.

“Başka üniversitelere ve otellere nasıl imkan tanındıysa Rauf Denktaş Üniversitesi’ne de aynı imkanlar tanındı” diyen Denktaş, ülkeye yatırım yapacak olan kişilerin eleştirilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Bu arada YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, eski Hükümet döneminde Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin 10 yıllığına araziyi üniversiteye kiraladığını basından öğrendiklerini belirterek, “buradaki sıkıntı Mütevelli Heyeti veya şirketin Yönetim Kurulu’nda olan Rauf Denktaş’ın babasının Maliye Bakanı olmasıdır. Bu durumda biraz adaletsizlik var gibi bir durum söz konusu. Konunun üzerine gideceğiz, araştıracağız. Eğer bir usulsüzlük varsa gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Ama usulüne göre yapıldıysa hukuki olarak ne yapılabilir onları konuşacağız” dedi.

Denktaş: “İzinleri aldık, 10 yıllığına kiralandı”

Rauf Denktaş, Alayköy’de 60 dönümlük arazinin geçtiğimiz hükümet döneminde verildiğini belirterek, söz konusu araziye Rauf Denktaş Üniversitesi’nin bir binasının yapılacağını söyledi.

Denktaş, “yeni bir yer değildir. Geçtiğimiz gün hükümet döneminde verildi. 60 dönümlük bir arazi. Planlama onayı alındı. Şantiye kurulur. İzinleri aldık, ona göre başladık. 10 yıllığına kiralandı. Orası yeni gelişim bölgesi. Orada üniversitenin bir binası yapılacak. Konferans, kütüphane salonu olacak. Akademisyenlerin derslikleri ve lojmanları olacak. YÖDAK’ın talebi bu yöndedir. 2018- 2019 eğitim yılı için Suriçi’ndeki binaya Eylül ayında öğrenci kabul ediyoruz. Faaliyete başladık. Üniversite gelişimi için bize de aynı imkanları tanınıyor” şeklinde konuştu.

“Erdoğan törene katılmayacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitenin temel atma törenine katılacağı yönündeki iddiaları doğrulamayan Denktaş, “Sayın Erdoğan bu ziyaretinde temel atma törene katılmayacak. Sembolik temel atma töreni olacak. Onda da davetliler olacak” dedi.

Özyiğit: “Konun üzerine gideceğiz, araştırma yapacağız”

Kendileri göreve geldikleri zaman Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kurulmuş olduğunu, Lefkoşa Surlariçi’ndeki eski genel hastane binasının rektörlük binası merkez kampusu olarak yapıldığını aktaran Eğitim Bakanı Özyiğit, bu üniversitenin gerekli koşulları yerine getirdiği, 2018- 2019 eğitim yılında eğitime başlayacağını belirtti. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını, normal prosedürün yerine getirildiğini aktaran Özyiğit, yeni ders yılında öğrenci alımıyla ilgili üniversitenin duyuru reklamı yaptığını da aktardı.

Alayköy’deki arazinin bir şekilde devletten alındığını basından öğrendiğini aktaran Özyiğit, “eski Maliye Bakanı da yeni Maliye Bakanı da Serdar bey. Bu şirketin ortaklarından biri de Rauf Denktaş dolayısıyla burada biraz sıkıntı var” dedi.

Özyiğit, normalde Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin yatırımcılara 10 yıla kadar arazi kiralama hakkına sahip olduğunu, 10 yıldan 49 yıla kadar olanları Bakanlar Kurulu, 50 yıl ve daha fazlasını da Meclis’in yaptığını anımsattı.

“Buradaki sıkıntı Mütevelli Heyeti veya şirketin Yönetim Kurulu’nda olan Rauf Denktaş’ın babasının Maliye Bakanı olmasıdır. Bu durumda biraz adaletsizlik var gibi durum söz konusu” diyen Özyiğit, bu konunun üzerine giderek, araştırma yapacaklarını söyledi.

Özyiğit, “eğer bir usulsüzlük varsa gereğinin yapılmasını isteyeceğiz. Ama usulüne göre yapıldıysa hukuki olarak ne yapılabilir onları konuşacağız” dedi.









