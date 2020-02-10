Rauf Denktaş ile Ziya Rızkı’nın çok tartışılan liderlik yarışı

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kaldı. Bu araştırma yazı dizimizde, 1959 yılında başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçiminden günümüze kadar Kıbrıslı Türklerin “lider seçimleri” serüvenini inceleyerek belleğimizi tazeleyecek, meraklılarına bir kaynak sunmaya çalışacağız.

Daha önce İngiliz İdaresi’nde Kavanin Meclisi ve Belediye seçimleri yapılıyordu. Ancak, toplumumuzda ilk lider seçimi İngiliz İdaresi’nden bağımsızlığını kazanan adada oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamı için yapılacaktı. 1974 sonrası ise, lider seçimlerimiz, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Devlet Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında ise Cumhurbaşkanı seçimi olarak gerçekleşmiştir.

Kıbrıslı Türklerin statüsü ve makamların adı değişse de, oluşturulan devletler tanınmasa da, “Kıbrıslı Türk Lider” konumu, en başından itibaren uluslararası toplum tarafından hep “meşru” sayılmıştır.

Tüm seçimler doğrudan halkoyuyla, gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılmıştır. Aslında, 1974 öncesinde “tek aday” durumlarından dolayı herhangi bir “seçim veya oylama” yapılmadan seçim süreçleri tamamlanmıştır.



1959 KC Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimi: Dr. Küçük tek aday

1959’da imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs artık bir İngiliz Kolonisi olmaktan kurtulmuş ve iki toplumlu bir bağımsız cumhuriyet kurulmuştu. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Kıbrıslı Rumlar Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türkler ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçeceklerdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki en yüksek ikinci anayasal makam Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamıydı.

Seçimlerin iki toplumda da, 3 Aralık 1959’da aynı gün yapılmasına karar verilir. Kıbrıslı Rumlarda Makarios ve Yannis Kleridis arasında (Glafkos Kleridis’in babası) çetin bir seçim süreci yaşanmasına karşın Kıbrıslı Türkler’de Dr. Fazıl Küçük rakipsiz tek aday olur.

Dolayısıyla seçimi kazanmış ilan edilir.

Kıbrıs Türk Toplumu, 1964’ten sonra ortak cumhuriyetten ayrılma süreci yaşar.

Yasama (Temsilciler Meclisi), yürütme (Bakanlar kurulu), yargı ve hükümet dairelerinden ayrılsa da 1975’te kurulan KTFD zamanına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı statüsünü korumaya devam etmiştir.

1968 – Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nde “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” seçiyoruz

“Dönemin Lefkoşa Büyükelçisi Ercüment Yavuzalp, Zeka Bey'i makamına davet ediyor ve yanında teşkilat başkanı olduğu halde derhal konuya giriyorlar… Kendilerinden yaşça büyük ve saygın birisine hiç de yakıştırılamayacak üslup, ton ve öfke ile Zeka Bey’den adaylığını derhal geri çekmesini istiyorlar..”

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre 5 yılda bir yapılması gereken seçimler, toplumlararası çatışmalar ve olağanüstü koşullar dolayısıyla 1965’te yapılamaz ve ertelenir.

1968’de durumun nispeten normalleşmesi ve toplumlararası görüşmelerin başlamasıyla artık sadece Rumlardan oluşan Temsilciler Meclisi 25 Şubat 1968’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi kararı alır. 1963 çatışmaları sonrasında oluşturulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi de ayni tarihte Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı yapılması için karar verir.

Bu koşullar altında parlamento seçimleri (KC Temsilciler Meclisi) de, 1965 Temmuzunda değil, 5 Temmuz 1970’te yapıldı. Ancak bu seçimler Kıbrıslı Türkler’de yapılmadı.

1968’de adaylardan biri yine Dr. Küçük’tür. Diğer aday ise AİHM’de yargıçlık yapan Zeka Bey’in olacağı konuşulur. Ancak bu adaylık gerçekleşmez. Akademisyen Mehmet Hasgüler 21.07.2017 tarihli, Kıbrıs Gazetesi’ndeki yazısında bu süreci şöyle anlatıyor: “…Zeka Bey’in 1968’de Cumhurbaşkanlığı Muavinliğine adaylığı söz konusu oluyor… Aslında konu o günlerde Kıbrıs Türk Alayı Komutanı Fazıl Polat Paşa başta olmak üzere çok sayıda mücahit komutanı Zeka Bey’i Strasburg’dan dönüşünde evine ziyarete gidiyorlar ve kendisine adaylık teklifinde bulunuyorlar… Zeka Bey'in adaylığı ahali arasında konuşulmaya başlanıyor… Dönemin Lefkoşa Büyükelçisi Ercüment Yavuzalp, Zeka Bey'i makamına davet ediyor ve yanında teşkilat başkanı olduğu halde derhal konuya giriyorlar… Kendilerinden yaşça büyük ve saygın birisine hiç de yakıştırılamayacak üslup, ton ve öfke ile Zeka Bey’den adaylığını derhal geri çekmesini istiyorlar..”

Bu şartlar altında Zeka Bey adaylığını geri çekmek zorunda kalır. Böylece, Dr. Küçük yine tek aday olur ve yine seçilir.





Cumhurbaşkanı Makarios ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Küçük, İttifak Antlaşması uyarınca adada bulunan Türk Alayı’nı birlikte selamlıyor)





25 Şubat 1968 tarihli Bozkurt Gazetesi: Rumlar’da Cumhurbaşkanlığı seçimi haberi var. Daha altta ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na seçilen Dr.Küçük’ün TRT’ye verdiği özel demeç yer almakta..

1973 KC CUMHURBAŞKAN YARDIMCILIĞI SEÇİMİ



“Ankara’dan mesaj geldi, görülen lüzum üzerine adaylığınızı geri çekiniz”

1968’den 5 yıl sonra, anayasa gereği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçimleri için 18 Şubat 1973 günü ilan edilir. Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nin KC Temsilciler Meclisi için seçim yapmama kararına rağmen, aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı seçimleri yapılacağını duyurulur.

Önce Türkiye’ye çağrılan Dr. Küçük adaylıktan vazgeçirilir. Dr. Küçük istemeyerek çekilir, ancak kendisi ve taraftarları, Türkiye’nin tavrına kırılmıştır ve bu uzun yıllar devam eder.

Üç yıl önce kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) aday olan Ahmet Mithat Berberoğlu ise TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne çağrılır ve gazeteci Sami Özuslu’nun “Ankara'ya Kafa Tutan Adam” kitabında ayrıntılı şekilde kendi ağzından anlatıldığı gibi, “Ankara’dan mesaj geldi, görülen lüzum üzerine adaylığınızı geri çekiniz” denir. Görüşmede bulunan dönemin Bayraktarı onu ölümle tehdit eder. Berberoğlu çekilmeyi reddeder ve ikinizi de “istenmeyen adam ilan ederim” der. Evinde göz hapsinde tutulan ve hiçbir seçim çalışmasına izin verilmeyen Berberoğlu baskılara uzun süre dirense de seçimlerden çok kısa bir süre önce adaylığını çeker.

Rauf Denktaş rakipsiz tek aday olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na seçilmiş ilan edilir. Denktaş ayni zamanda, Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı sıfatını da almış oluyordu.

1976 KTFD BAŞKANLIĞI SEÇİMİ



Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ilk seçimler: % 76.6 Denktaş

1974 sonrasında 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilir. Yeni anayasayla birlikte siyasal partiler, seçim ve halk oylaması yasaları yapılır. 1959-1976 yıllarında hüküm süren “Başkanlık Sistemi” son bulur, parlamenter sisteme geçilir. CTP’den sonra, Denktaş’ın kurduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP), Halkçı Parti ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) siyasi arenaya katılır.

20 Haziran 1976 tarihinde ilk KTFD Başkanlığı seçimleri yapılır. Seçime UBP Başkanı Rauf Denktaş, CTP Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu ve 2 de bağımsız aday katılmıştı.

Seçimlerde adayların aldıkları oy sayısı ve oranı şöyleydi.

Aday Parti Oy % Rauf Denktaş Ulusal Birlik Partisi 41,242 % 76.6 Ahmet M. Berberoğlu Cumhuriyetçi Türk Partisi 11,739 % 21.9 Mustafa Şevket Lüzinyan Bağımsız 427 % 0.8 Servet Sami Dedeçay Bağımsız 423 % 0.8 Geçersiz/boş oy 2,887 – Toplam 56,718 % 100 Kayıtlı seçmen sayısı /Katılım oranı 75,781 % 78.4



Seçimlerde ilçelere göre oy dağılımı ise şöyle olmuştu:

LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE Denktaş 19,599 14,799 6,844 76.4 % 76.7 % 77.2 % Berberoğlu 5,683 4,143 1,913 % 22.1 21.5 % 21.6 % Dedeçay 191 184 48 0.7 % 1.0 % 0.5 % Lüzinyan 200 164 63 0.8 % 0.8 % 0.7 %





1976 Haziran’ında yapılan seçimlerin sonuçlarını gösteren gazete manşeti





Şu an Cumhurbaşkanlığı Sarayı denilen Silahtar’daki bu bina, makamların adı değişse de tüm Kıbrıslı Türk liderlerin çalışma mekanları olmuştur





Kıbrıslı Türklerin iki lideri halkı selamlıyor. (1960’lı yıllarda gerçekleştirilen bir mitingden)







1973’te Dr. Küçük’ten görevi devralan Denktaş’ın oluşturduğu Bakanlar Kurulu.





1974 sonrasında uzun görüşmeler sonucunda Denktaş-Makarios doruk anlaşmaları imzalanır (1977) ve adada iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun yolu açılır.









1981 KTFD BAŞKANLIĞI SEÇİMİ



Rauf Denktaş ile Ziya Rızkı’nın çok tartışılan liderlik yarışı



1981 seçimleri, parlamento seçimleriyle aynı gün yapılmıştı. Denktaş yine UBP adayı olarak seçime katılıyordu, Türk Birliği Partisi, Sosyal Adalet Partisi ve Ulusal Hedef Partisi de onu destekledi. Ana muhalefet TKP ve CTP kendi adaylarını gösterirken, UBP’den ayrılan Osman Örek, Nejat Konuk gibi siyasilerin oluşturduğu DHP ise Kıbrıs Ordusu emekli generali Hüsamettin Tanyar’ı aday göstermişti.



28 Haziran 1981’de yapılan seçimlerde adayların aldıkları oy sayısı ve oranı şöyleydi.

Aday Parti Oy % Rauf Denktaş Ulusal Birlik Partisi 36,386 % 51.7 Ziya Rızkı Toplumcu Kurtuluş Partisi 21,483 % 30.6 Özker Özgür Cumhuriyetçi Türk Partisi 8,958 % 12.8 Hüsamettin Tanyar Demokratik Halk Partisi 3,354 % 4.8 Servet S. Dedeçay Bağımsız 180 % 0.1 Geçersiz/boş oy 4,690 – Toplam 75,051 % 100 Kayıtlı seçmen sayısı /Katılım oranı 84,693 % 88.6

Seçimlerin galibi %50’yi az bir farkla aşan Denktaş oldu. Ancak, özellikle bazı Karpaz köylerinin sonuçları halen tartışma konusudur. Ayrıca aynı gün yapılan meclis seçimlerinde de, UBP dışındaki muhalefet partileri çoğunluğu sağlasa da birtakım baskılar sonucu hükümet kuramadılar.

Bu seçimlerde ilçelere göre oy dağılımı ise şöyle olmuştu:

LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE Özgür 4,072 3,541 1,345 12.4 % 13.8 % 11.3 % Tanyar 1,738 1,314 302 5.3 % 5.2 % 2.5 % Denktaş 16,489 13,929 5,968 50.2 % 54.4 % 50.0 % Rızkı 10,429 6,767 4,287 % 31.8 % 26.4 % 35.9 Dedeçay 86 56 38 0.3 % 0.2 % 0.3 %





1981 Seçimleri sonrası seçim sonuçlarını gösteren bir gazete kupürü

1985 KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

2 dönem sınırında imdada KKTC yetişir



1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur. Baskı ve tehditlerle muhalefet de kuruluşuna onay vermek durumunda kalır. KTFD Anayasası’na göre Devlet Başkanlığı 2 dönemle sınırlıydı, dolayısıyla Denktaş artık aday olamayacaktı. Yeni anayasada bu sınırlama da ortadan kaldırılır.

1985 anayasasına, Rum mallarının şahıslara koçan edilebileceği gibi Kıbrıs sorununa çok zarar verecek bir madde eklendi. Anayasa referandumunda muhalefet partilerinden “TKP” evet, “CTP” hayır demişti. İki parti arasında ve TKP’nin kendi içinde de ideolojik anlaşmazlıklar tavan yapmıştı.

5 Mayıs 1985’te yapılan referandumda anayasanın % 70’le kabul edilmesinden sonra 9 Haziran 1985’te ilk KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır.

Seçime bağımsız aday olarak katılıp UBP’nin icraatlarının kendisine mal edilmesinden kurtulmak isteyen Denktaş, ayrıca 1983’te ilan edilen KKTC’nin olağandışı koşullarını lehine çevirerek bu seçimleri dört yıl önceye göre çok rahat kazanıyordu.

Seçimlerde adayların aldıkları oy sayısı ve oranı şöyleydi.



Aday Parti Oy % Rauf Denktaş Bağımsız 55,349 70.2 Özker Özgür Cumhuriyetçi Türk Partisi 14,412 18.3 Alpay Durduran Toplumcu Kurtuluş Partisi 7,520 9.5 Arif Hasan Tahsin Bağımsız 694 0.9 Servet S. Dedeçay Bağımsız 514 0.7 Ayhan Kaymak Bağımsız 337 0.4 Geçersiz/boş oy 2,002 – Toplam 80,828 100 Kayıtlı seçmen sayısı /Katılım oranı 94,277 85.7

1985 seçimlerinde ilçelere göre oy dağılımı ise şöyle olmuştu:

LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE Denktaş 25,265 21,055 9,029 % 69.9 % 71.2 % 69.0 Özgür 6,979 4,814 2,619 % 19.3 % 16.3 % 20.0 Durduran 3,109 3,149 1,262 % 8.6 % 10.7 % 9.6 Dedeçay 260 182 72 % 0.7 % 0.6 % 0.6 Kaymak 182 110 45 % 0.5 % 0.4 % 0.3 Tahsin 379 250 65 % 1.0 % 0.8 % 0.5







Denktaş, 1983’te KKTC’nin ilanı ve anayasanın değişmesiyle seçimlere tekrar katılma hakkını kazanır. Yeni devletin kurulması ve çoğunluğunu kendi atadığı Kurucu Meclis ve kendi güdümündeki “partiler üstü” hükümetin yarattığı “milliyetçi havayı” kullanmasını iyi bildi.



10 Haziran 1985 tarihli Halkın Sesi gazetesi seçim sonucunu Denktaş’ın zaferi olarak duyurur.





O dönemin parti bülteni anlayış içerisinde YENİDÜZEN seçim sonuçlarını böyle duyurmuştu

1990 KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Seçimlere %92’lere varan rekor katılım

Muhalif ittifaka karşı

Denktaş manevrası

1990 seçimleri öncesinde UBP’nin milletvekili seçimleri için getirdiği antidemokratik yeni seçim yasası muhalefet partileri arasında büyük tepki toplar. TKP, CTP ve YDP başta olmak üzere Kotak ve İrsen Küçük’ün liderliğindeki diğer küçük partiler hepsi de ortak bir çatı altında birleşerek seçimlere Demokratik Mücadele Partisi (DMP) adıyla katılmaya karar verirler. CTP ve TKP ise Cumhurbaşkanlığı seçimi için İsmail Bozkurt’un ortak aday gösterilmesi konusunda anlaşırlar. Haziran ayında, önce milletvekili seçimleri sonra da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı.

Durumu değerlendiren Denktaş bunu risk olarak görür ve ilginç bir kararla istifa ederek, anayasa gereği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Nisan ayında yapılmasını sağlar. Seçimi İsmail Bozkurt’un aldığı oyun iki katını alarak rahat kazanır. Bu manevra iki ay sonra yapılan milletvekili seçimlerine de yansır ve UBP seçimleri DMP ittifakına karşı kazanır.

22 Nisan 1990’da yapılan seçimlerde adayların aldıkları oy sayısı ve yüzdesi şöyleydi.

Bu seçimlere %92’lere varan rekor katılım olmuştu. İlçelere göre oy dağılımı ise şöyle olmuştu:

LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE Denktaş 61,404 21,406 10,416 69.9 % 63.4 % 67.8 % Bozkurt 12,713 12,141 4,714 32.1 % 35.5 % 30.6 % Durduran 672 234 251 1.6 % 0.7 % 1.6 %



Seçimlere bağımsız katılmaya başladığında Rauf Denktaş, “yıldız” amblemini kullanmaya başlar ve kendisini “partiler üstü aday” olarak tanımlar. Bir Denktaş mitinginden görüntü.

YARIN:

- Meclis boykotu, UBP’de bölünme ve UBP ilke kez muhalefette

- Denktaş ve Eroğlu ikinci turda

- Ve seçimden 2 gün önce Eroğlu adaylıktan çekilir

- Annan Planı rüzgarı, Denktaş’a veda: Talat, Saray’a