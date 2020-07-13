"Raporu Cumhurbaşkanlığı'na ulaştıracağız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu” bugün Cumhurbaşkanlığı’na iletme hedefinde olduklarını söyledi.

BRT’de programa katılan Ali Pilli, epidemiyolojik rapor ile ilgili soruları yanıtladı, “rapor bitmiştir, bugün Cumhurbaşkanlığına bu raporun ulaştırma hedefimiz var” dedi.

Raporun İngilizcesi'nin de hazır olduğunu söyleyen Pilli, Cumhurbaşkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na raporun hazır olup olmadığını sormadan böyle bir açıklama yapmasına üzüldüğünü belirtti.

"Meclis'te raporun hazır olduğunu, basıldığını, birkaç saate gönderileceğini söyledim. Politize edilmesi çok üzücüdür" diyen Pilli, "Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamaları bizim moralimizi bozdu" şeklinde konuştu.