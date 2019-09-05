Rapor Türkiye'den 6 ay sonra geldi, tutuklandı
Lapta'da, Mart ayında 72 yaşındaki kadına tecavüz ettiği öne sürülen İ.Ş. Türkiye’den 6 ay sonra gelen rapor sonucu tespit edilerek tutuklandı.
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Devrim DEMİR
Lapta'da, Mart ayında 72 yaşındaki kadına tecavüz ettiği öne sürülen İ.Ş. Türkiye’den 6 ay sonra gelen rapor sonucu tespit edilerek tutuklandı. Aleyhine soygun ve tecavüz suçlamaları getirilen I.Ş.’nin ilk suçu olmadığı belirlendi.
Zanlı 2012 yılında Esentepe’de işlediği silahlı soygun suçundan 9 yıl hapse mahkum edilmişti. I.Ş. geçtiğimiz yıl şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.
Zanlı az önce tutukluluk talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı
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