Rapor Türkiye'den 6 ay sonra geldi, tutuklandı

Devrim DEMİR

Lapta'da, Mart ayında 72 yaşındaki kadına tecavüz ettiği öne sürülen İ.Ş. Türkiye’den 6 ay sonra gelen rapor sonucu tespit edilerek tutuklandı. Aleyhine soygun ve tecavüz suçlamaları getirilen I.Ş.’nin ilk suçu olmadığı belirlendi.

Zanlı 2012 yılında Esentepe’de işlediği silahlı soygun suçundan 9 yıl hapse mahkum edilmişti. I.Ş. geçtiğimiz yıl şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.

Zanlı az önce tutukluluk talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı