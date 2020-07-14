Rapor geldi, gözler Adli Tıp'ta

Devrim DEMİR

Kasım ayında Yayla köyünde, evinde rahatsızlandıktan sonra gittiği hastaneden taburcu edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Küçük Atlas’ın ailesi aylardır yetkililerden bir açıklama bekliyor.

Atlas Rüstemoğlu'nun aylardır beklenen raporu Türkiye’den 27 Şubat tarihinde geldi ve Adli Tıp’a verildi.

Rüstemoğlu’nun ölüm sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, aile Sağlık Bakanlığı önünde yeniden eylem hazırlığında...

Rüstemoğlu: “İçimizin ateşi büyüyor”

Atlas Rüstemoğlu’nun babası Hasan Rüstemoğlu yaşadıkları süreci YENİDÜZEN’le paylaştı.

Çocuklarının ölümünün üzerinden 8 ay geçtiğini ifade eden acılı baba, bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nı çok kez aradıklarını hiçbir şekilde kimseye ulaşamadıklarını aylardır kimsenin dönüş de yapmadığını kaydetti.

Baba Hasan Rüstemoğlu, oğlunun acısının gün geçtikçe büyüdüğünü acının yerini öfke aldığını söyledi.

Hiçbir açıklamanın yapılmadığı bu süreci çok zor geçirdiklerini belirten Rüstemoğlu, “Unuttuğumuzu sanmasınlar, unutmadık unutturmayacağız. Oğlumuzun ateşi yüreğimizde büyüyor, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Aile mahkeme ve eylem hazırlığında…

Hasan Rüstemoğlu, Atlas’ın ölümü ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve o gece Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis’te görevli doktora dava açma hazırlığında olduğunu ifade etti.

Rüstemoğlu, bakanlık ve doktorla ilgili bir iki gün içinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde dosyalama yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, ikinci kez Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını da ekledi.

Gözler Adli Tıp raporunda…

Küçük Atlas’a 26 Kasım tarihinde yapılan otopside, ölüm sebebi belirlenememiş kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri Türkiye’ye gönderilmişti.

Rapor, 27 Şubat tarihinde Türkiye’den geldi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Adli Tıp’a teslim edilen raporda, çocuğun ölümünde ‘ihmale’ yönelik bir tespit yapılmadı.

Adli Tıp, oluşturacağı kurul ile küçük Atlas’ın otopsi raporunu yeniden değerlendirecek, olayda ihmali olduğu iddia edilen doktor ve görevli personelin ifadeleri yeniden incelenecek.

Kurul tarafından yapılan tespitler yeniden raporlanarak İstanbul Adli Tıp’a gönderilecek.