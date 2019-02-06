Rap Müziği’nin Ustası, Sinemanın Kralı, Hollywood Yıldızı Will Smith

Bu hafta, dünyanın en ünlü Rap ve Sinema yıldızlarından Will Smith’i sayfamıza konuk ediyoruz. Öncelikle biraz geçmişinden bahsedelim. 25 Eylül 1968 ABD Philadelphia doğumlu Will Smith’in gerçek adı Willard Christopher "Will" Smith, Jr.'dır. Biri kız ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Kızılderili ve Afrika kökenli olan Will Smith çok zeki olduğu için birçok üniversiteden burs teklifi aldı fakat rap müziğine merak saran Will üniversiteye gitmedi. Tarih 1993'ü gösterdiğinde ilk filmi “Six Degrees Of Separation” ile kamera karşısındaydı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Will, 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. 1992-1995 yılları arasında Sheree Zampino ile evli kalmış olup, bu evliliğinden Trey Smith dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden de 2 çocuğu bulunmaktadır.

RAP VE FİLM YILDIZI

Will'in son sekiz filmi, gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir. Kızılderili ve Afrika kökenli bu ünlü adamın babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Rap müziğine aşırı ilgisi ve yeteneği vardı ve para kazanmaya şarkıcı olarak başlamıştı. Zaman hızlı geçiyor ve Will Rap şarkıcısı olarak adından söz ettirmeye başlamıştı bile. Ancak, varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Will, eleştirmenlerden aktörlüğü için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD eski başkanı Barack Obama ise, eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir. Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatır. Her yıl zenginler listesinde yer alan Will, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır. Ne diyelim, o bir dünya yıldızı ve milyonlar onu izliyor takip ediyor.

ALBÜMLERİ

Big Willie Style (1997) Willennium (1999) Born to Reign (2002) Lost & Found (2005) Singleları Miami (1997) (Big Willie Style) Just The Two Of Us (1997) Will2K (1999) (Willennium) Switch (2005) (Lost & Found) Party Starter (2005) (Lost & Found)

FİLMLERİ

Where the Day Takes You (1992) Made in America (1993) Six Degrees of Separation (1993) Çılgın İkili (1995) Kurtuluş Günü (1996) Siyah Giyen Adamlar (1997) Devlet Düşmanı (1998) Wild Wild West (1999) Bagger Vance Efsanesi (2000) Ali (2001) Siyah Giyen Adamlar 2 (2002) Çılgın İkili 2 (2003) Ben, Robot (2004) Shark Tale (2004) Aşk Doktoru (2005) Umudunu Kaybetme (2006) Ben Efsaneyim (2007) Hancock (2008) Yedi Yaşam (2008) Siyah Giyen Adamlar 3 (2012) Dünya: Yeni Bir Başlangıç (2013) Kış Masalı (2014) Fokus (2015) Concussion (2015) İntihar Timi (2016) Gizli Güzellik (2016) Bright (2017).