Coronavirüs, zaten aksayan devlet hastanesinin düzenini daha da bozdu. Lefkoşa Devlet Hastanesine tahlil ve muayeneye için başvuran hastalar poliklinikteki düzensizlikten şikâyetçi… Poliklinikte randevusu olmasına rağmen saatlerce bekledikten sonra kontrol olamayan ve tahlil işlemi yaptırmayan hastalar isyan noktasına geldi…

Devrim DEMİR

Pandemi süreciyle birçok birimde değişikliğe gidilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne çeşitli rahatsızlıkları için başvuran hastalar, ‘düzensizlikten’ dert yandı…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniğinde muayene olmaya giden yurttaşlar dün yine saatlerce beklemek durumunda kaldı.

Tahlil için ilgili birimden randevu alan veya muayene olmak için sabahın erken saatlerinde hastane yolunu tutanlar, karşı karşıya kaldıkları düzensizlikten şikâyet etti.

Karpaz’dan iki küçük çocuğu ile kadın doğum bölümünde kontrol için gelen hamile bir kadın, ise saat 11.30’dan sonra doktorun hasta kabulü almadığını öğrenince isyan etti.

Bilgi almak için kendilerine muhatap bulamadıklarını da söyleyen yurttaşlar YENİDÜZEN’e konuştu.

Muhatap bulamadıklarını iddia ettiler…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği'nde muayene ve tahlile giden hastalar yetkili bulmakta zorlandıklarını ve kimin hangi görevde olduğunu bilemediklerini söyledi.

Bilgi almakta güçlük çektiklerini öne süren hastalar ve yakınları, “Annemizi babamızı getiriyoruz. Onlar da yaşlı, yarım ağızla başka bir bölüme yönlendirirken, açık bir bilgilendirme yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

Randevu biriminden aldıkları saatten önce hastanede olmalarına rağmen, verilen saatte hizmet alamadıklarından yakınan hastalar, poliklinikte ciddi bir doktor eksikliği yaşandığını ve vatandaşın çok zor durumda kaldığını söyledi.

Yurttaşlar ne dedi?

Habibe Tut: “Aylardır gidip geliyorum”

Ameliyat için aylardır gün almaya çabaladığını, tahlilleri için Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiğini ifade eden Habibe Tut, “Güzelyurt bölgesinde kalıyorum, tahlil için Lefkoşa’ya gelmek zorundayım. Ameliyat olacağım aylardır çabalıyorum, tahlillerim için gidip gelmek zorundayım. Devlete mecburuz, özele gidecek gücümüz yok. Şeker hastasıyım, kontrollerimi yapmak zorundayım” şeklinde konuştu.

Meryem Dağlı: “Paran yoksa buraya mecbursun”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Poliklinik’te düzenleme olmadığını ifade eden Meryem Dağlı, özellikle yaşlı insanların randevu günleri çok ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti. Tahlil günlerinin çok geç verildiğini kaydeden Dağlı, “Devlet Hastanesinin her şeyi ayrı dert. Eczaneye gidiyorsun istediğimiz ilaçlar yok, tahlil için randevu birimini arıyorsun akıl almaz tarihler veriliyor. Burada tanıdığın yoksa aynı gün işini yapıp yapmayacağın meçhul, ama arkanı yaslayacağın biri varsa işlerin hemen oluyor. Tuvaletlerde gerekli hijyen yok, her gün yüzlerce insan girip çıkıyor ellerimizi yıkayacak sabun bulamıyoruz” dedi.

Haniye Yorgancı: “Yaşlıyız güçlükle hastaneye geliyoruz”

Yaşından dolayı doktor kontrol günlerinde büyük zorluklar yaşadığını anlatan Haniye Yorgancı, sadece muayenede değil, ilaç kuyruğunda da ciddi sıkıntılar çektiğini anlattı.

Salgın nedeniyle oldukça tedirgin olduklarını ifade eden Yorgancı’nın ifadeleri şöyle: “Muayene olmak için en az doktorun kapısında bir iki saat bekliyoruz. Bin bir zorlukla bize bakmasını bekleriz, ilaç teminin de zor anlar yaşarız. İstediğimiz ilaç yok, hava zaten sıcak bir de salgın korkusu var. Yaşımızı aldık, tedbirliyiz ama en az haftanın iki günü gelmek zorundayım.”

Sezgin Altınçay: “Tahlil için geliyoruz”

Tahlillerini yaptırmak için Güzelyurt’tan ilk kez Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniğine geldiğini kaydeden Sezgin Altınçay, tahlil için randevu biriminden aldıkları tarih sonrası gelip işlem yaptırdıklarını anlattı.

Yunus Altınçay: “Rica minnetle aldılar”

Eşinin tahlilleri için geldiklerini ifade eden Yunus Altınçay, sabah saat 09.30’a verildiğini ancak sıralarının gelmediğini anlattı. Eşinin şeker hastası olduğunu uzun süre aç karnına beklediği için şekerinin yükseldiğini ifade eden Altınçay, “Devletin hastanesine geliyoruz. Vatandaşın tahlillerini dışarıda yaptırım gücü yok. Burada herkesin üzerinde bir büyüklük taslama durumunu izliyorum ama bu hastane halkın. Geçmiş yıllarda bu kadar sıkıntı yoktu, buraya mecburuz ve geliyoruz” dedi

Reyhan Topbaş: “Muhatap bulamıyoruz”

Karpaz’dan Kadın Doğum Doktoruna kontrol için iki çocuğu ve eşi ile yollara düşen Reyhan Topbaş ise saatlerce bekledikten sonra kontrol olamayacağını öğrenince isyan etti. Hamileliği sıkıntılı olduğu için kontrol olmaya geldiğini ifade eden Topbaş, hiçbir muhatap bulup yardım alamadıklarını da öne sürdü.

Topbaş, “Karpaz’dan geldim, böyle bir uygulama olamaz. Hamileyim ve bulantılarım çok fazla saatlerce yol çektim ve şimdi doktorun bakmayacağını öğrendim. Saat daha 11.30 akşam mesaisine kadar doktorlar ne yapıyor?” şeklinde konuştu