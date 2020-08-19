Randevu sayısı 30’dan 20’ye düştü

Fehime ALASYA

Lefkoşa Devlet Hastanesindeki Polikliniklerde 1 Eylül'den sonra randevulu hasta sayısının günlük olarak 20'yi geçmeyeceği ve randevuların da 09-13 saatleri arasına verileceği belirtildi. Kalabalık ve yığılmayı önlemek için hastanelerde yeni Covid-19 tedbirleri alındı.

Bu tedbirler, Başhekimlik tarafından ilgili bölümlere duyuruldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, halka daha iyi hizmet vermek amacıyla, kalabalık ve yığılmayı engellemek için bir dizi yeni tedbirler aldıklarını anlattı.

Halkın güvenliği açısından, çok fazla yığılmaya neden olmadan, hastaların daha kontrollü giriş yapabilmesi için böyle bir uygulamaya gidildiğini anlatan Özyılkan, hastane içinde Poliklinikte hastaları azaltma kararı aldıklarını söyledi. Özyılkan: “Poliklinikteki günlük hasta randevu sayısı 30’dan 20’ye düşürüldü” dedi.

“Hastaların güvenliğini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla…”

Poliklinikteki günlük hasta randevu sayısını düşürürken birçok doktordan görüş aldıklarını kaydeden Özyılkan, “Giriş-çıkışlar farklı yerden olsun, sıralı giriş çıkışlar olabilsin, normal servislerde refakatçilerin girişini azalttık, her alanda tedbirler aldık ki toplumsal sıkıntı yaşamayalım. Hastaların güvenliğini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla böyle bir uygulamaya gittik.” dedi.

Normal şartlarda her doktorun günlük 30 civarı randevusu olduğunu anlatan Özyılkan, bunun 20’ye düşürüldüğünü dile getirdi.

Özyılkan, “Bu sayılar bazen artıp azalabilir, bu doktorlarımız ekstra muayeneler de yapabiliyor. Servisteki hastasını görüyor, kurul işlerini yürütebiliyor. İş bu sayılarla bitmiyor. Amacımız halkımıza daha iyi hizmet verip, insanları huzurlu bir ortamda kalabalık ve yığılma olmadan tedavi edip şifa sunmaktır.”