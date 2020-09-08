Ülke siyasetinde bir dönem yer almış Özgürlük ve Reform Partisinin Genel Başkan Yardımcılarından Ramazan Özçelik hayatını kaybetti. Kişiliği ile tüm siyasi camianın sevilen isimlerinden olan Ramazan Özçelik, Türkiye'de de Doğru Yol Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev almıştı.

Bir süredir geçirdiği bir rahatsızlıkla ilgili tedavi gören Özçelik’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.