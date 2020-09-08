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Ramazan Özçelik hayatını kaybetti

Ramazan Özçelik hayatını kaybetti

Ülke siyasetinde bir dönem yer almış Özgürlük ve Reform Partisinin Genel Başkan Yardımcılarından Ramazan Özçelik hayatını kaybetti.

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Ülke siyasetinde bir dönem yer almış Özgürlük ve Reform Partisinin Genel Başkan Yardımcılarından Ramazan Özçelik hayatını kaybetti. Kişiliği ile tüm siyasi camianın sevilen isimlerinden olan Ramazan Özçelik, Türkiye'de de Doğru Yol Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev almıştı.

Bir süredir geçirdiği bir rahatsızlıkla ilgili tedavi gören Özçelik’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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