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Ramazan ayı boyunca toplu ibadetler olmayacak

Ramazan ayı boyunca toplu ibadetler olmayacak

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor

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Başbakan ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor

MASKE TAKMA ZORUNLUGU: Cuma gununden itibaren - BAYRAMDA ‘toplu etkinliklere’ izin verilmeyecek - TOPLU iBADET olmayacak

  • "Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşların bir arada olacağı, toplu iftar yemeği veya iftar çadırı gibi uygulamalar olmayacak. Aynı şekidle toplu ibadetler yapılmayacak .
  • 27 Nisan’a kadar devam edecek olan deniz yolu ile girişleri durdumuştuk. Bu tarihi diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan tarihine çekiyoruz.
  • Bunun iki istisnasi olacak: Daha önce Sağlık Bakanlığımın almış olduğu sevk kararı çerçevesinde yurt dışına gitmişse kendisi ve yanındakiler deniz yolu ile geri dönebilecek.
  • Diğer istisna ise cenaze maksadıyla birinci derece yakınların ülkeye dönüşmesidir.
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